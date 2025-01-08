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Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза - 08.01.2025, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 января, сократились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 414,6... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T18:35+0300

2025-01-08T18:35+0300

2025-01-08T18:48+0300

экономика

сша

нефть

запасы нефти в сша

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 января, сократились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 414,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 0,3 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 20 миллионов баррелей с 22,5 миллиона.Запасы бензина при этом выросли на 6,3 миллиона баррелей (на 2,7%) - до 237,7 миллиона. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов поднялись на 6,1 миллиона баррелей (на 4,9%), до 128,9 миллиона, в то время как ожидалось увеличение также на 0,5 миллиона баррелей.Из обзора также следует, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 января, уменьшилась на 10 тысяч баррелей в сутки - до 13,563 миллиона баррелей в день.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,581 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,5 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 10 декабря незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.Кроме того, согласно обзору, стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 3 января, увеличился на 247 тысяч баррелей - до 393,817 миллиона.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря 2023 года резерв непрерывно растет.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте 2024 года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу года.

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