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Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника" - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника"
Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника" - 08.01.2025, ПРАЙМ
Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника"
Независимая группа, выполняющая стратегический обзор британской обороны, признала страну уязвимой к ударам баллистических ракет, пишет американское издание... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T16:53+0300
2025-01-08T16:53+0300
спецоперация на украине
великобритания
оружие
ракеты
"орешник"
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Независимая группа, выполняющая стратегический обзор британской обороны, признала страну уязвимой к ударам баллистических ракет, пишет американское издание Military Watch Magazine.Состояние противоракетной обороны признано крайне неудовлетворительным, что вызывает разочарование у других членов НАТО. В ближайшие 15 лет прогнозируется ухудшение ситуации, особенно с учетом разработки новых баллистических ракет Китаем, Россией и Ираном.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Великобритании грозит усугубление экономического кризиса, что может привести к дальнейшему сокращению вооруженных сил.Между тем, Лондон уже инвестирует значительные средства в коллективные интересы безопасности западного блока. Это вызывает вопросы о жизнеспособности крупных вложений в противоракетную оборону.Подчеркивается также, что небольшой флот Великобритании из шести эсминцев класса "Тип 45" не сможет противостоять более дальним или сложным атакам. Надежность и уровень готовности кораблей катастрофически низки, составляя 17-34%.Ноябрьский удар российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" по украинской цели подчеркнул уязвимость Великобритании. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что демонстрация возможностей заставила британское правительство пересмотреть подход к ударам по российскому тылу.В статье напоминается, что Великобритания сыграла ведущую роль в эскалации ударов с территории Украины по России, включая использование британских крылатых ракет Storm Shadow. Эти удары носили ограниченный характер и не превысили порог для задействования средств межконтинентального ядерного сдерживания.Автор статьи признает, что Великобритания активно участвует в борьбе с российскими войсками на украинском поле боя. Также Лондон сыграл ведущую роль в "обработке" Вашингтона — он продавил эскалацию совместных ударов с территории Украины по России."Британские войска также ездили по сельской местности с радарами, отслеживая работу артиллерии, чтобы лучше изучить ход конфликта и присмотреться к операциям российских войск", — отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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великобритания, оружие, ракеты, "орешник"
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, оружие, ракеты, "Орешник"
16:53 08.01.2025
 
Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника"

MWM: Великобритания не защищена от ударов баллистических ракет типа "Орешник"

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Независимая группа, выполняющая стратегический обзор британской обороны, признала страну уязвимой к ударам баллистических ракет, пишет американское издание Military Watch Magazine.
Состояние противоракетной обороны признано крайне неудовлетворительным, что вызывает разочарование у других членов НАТО. В ближайшие 15 лет прогнозируется ухудшение ситуации, особенно с учетом разработки новых баллистических ракет Китаем, Россией и Ираном.
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Как отмечается, Великобритании грозит усугубление экономического кризиса, что может привести к дальнейшему сокращению вооруженных сил.
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Между тем, Лондон уже инвестирует значительные средства в коллективные интересы безопасности западного блока. Это вызывает вопросы о жизнеспособности крупных вложений в противоракетную оборону.
Подчеркивается также, что небольшой флот Великобритании из шести эсминцев класса "Тип 45" не сможет противостоять более дальним или сложным атакам. Надежность и уровень готовности кораблей катастрофически низки, составляя 17-34%.
Ноябрьский удар российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" по украинской цели подчеркнул уязвимость Великобритании. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что демонстрация возможностей заставила британское правительство пересмотреть подход к ударам по российскому тылу.
В статье напоминается, что Великобритания сыграла ведущую роль в эскалации ударов с территории Украины по России, включая использование британских крылатых ракет Storm Shadow. Эти удары носили ограниченный характер и не превысили порог для задействования средств межконтинентального ядерного сдерживания.
Автор статьи признает, что Великобритания активно участвует в борьбе с российскими войсками на украинском поле боя. Также Лондон сыграл ведущую роль в "обработке" Вашингтона — он продавил эскалацию совместных ударов с территории Украины по России.
"Британские войска также ездили по сельской местности с радарами, отслеживая работу артиллерии, чтобы лучше изучить ход конфликта и присмотреться к операциям российских войск", — отмечает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯоружиеракеты"Орешник"
 
 
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