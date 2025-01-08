https://1prime.ru/20250108/oreshnik-854078723.html

Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника"

Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника" - 08.01.2025, ПРАЙМ

Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника"

Независимая группа, выполняющая стратегический обзор британской обороны, признала страну уязвимой к ударам баллистических ракет, пишет американское издание... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T16:53+0300

2025-01-08T16:53+0300

2025-01-08T16:53+0300

спецоперация на украине

великобритания

оружие

ракеты

"орешник"

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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Независимая группа, выполняющая стратегический обзор британской обороны, признала страну уязвимой к ударам баллистических ракет, пишет американское издание Military Watch Magazine.Состояние противоракетной обороны признано крайне неудовлетворительным, что вызывает разочарование у других членов НАТО. В ближайшие 15 лет прогнозируется ухудшение ситуации, особенно с учетом разработки новых баллистических ракет Китаем, Россией и Ираном.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Великобритании грозит усугубление экономического кризиса, что может привести к дальнейшему сокращению вооруженных сил.Между тем, Лондон уже инвестирует значительные средства в коллективные интересы безопасности западного блока. Это вызывает вопросы о жизнеспособности крупных вложений в противоракетную оборону.Подчеркивается также, что небольшой флот Великобритании из шести эсминцев класса "Тип 45" не сможет противостоять более дальним или сложным атакам. Надежность и уровень готовности кораблей катастрофически низки, составляя 17-34%.Ноябрьский удар российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" по украинской цели подчеркнул уязвимость Великобритании. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что демонстрация возможностей заставила британское правительство пересмотреть подход к ударам по российскому тылу.В статье напоминается, что Великобритания сыграла ведущую роль в эскалации ударов с территории Украины по России, включая использование британских крылатых ракет Storm Shadow. Эти удары носили ограниченный характер и не превысили порог для задействования средств межконтинентального ядерного сдерживания.Автор статьи признает, что Великобритания активно участвует в борьбе с российскими войсками на украинском поле боя. Также Лондон сыграл ведущую роль в "обработке" Вашингтона — он продавил эскалацию совместных ударов с территории Украины по России."Британские войска также ездили по сельской местности с радарами, отслеживая работу артиллерии, чтобы лучше изучить ход конфликта и присмотреться к операциям российских войск", — отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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великобритания, оружие, ракеты, "орешник"