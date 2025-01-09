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"Эксперт РА" отозвало рейтинг Росбанка после присоединения к Т-Банку
"Эксперт РА" отозвало рейтинг Росбанка после присоединения к Т-Банку - 09.01.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА" отозвало рейтинг Росбанка после присоединения к Т-Банку
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Росбанка в связи с завершением его реорганизации в форме присоединения... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T17:49+0300
2025-01-09T17:49+0300
2025-01-09T17:49+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Росбанка в связи с завершением его реорганизации в форме присоединения к Т-Банку, сообщило агентство. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПАО Росбанк. Ранее у банка действовал кредитный рейтинг на уровне ruААA со стабильным прогнозом, по рейтингу был установлен "статус под наблюдением", - говорится в сообщении. Рейтинговое агентство поясняет, что решение об отзыве рейтинга принято в связи с присоединением Росбанка к Т-Банку, в результате чего он прекратил существование. Кредитный рейтинг Росбанка, как напоминает агентство, был впервые опубликован 30 октября 2017 года. В начале ноября 2024 года агентство установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Росбанка, что означало высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала.
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россия, росбанк, т-банк, эксперт ра
РОССИЯ, Росбанк, Т-Банк, Эксперт РА
"Эксперт РА" отозвало рейтинг Росбанка после присоединения к Т-Банку
"Эксперт РА" отозвало рейтинг Росбанка в связи с его присоединением к Т-Банку
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Росбанка в связи с завершением его реорганизации в форме присоединения к Т-Банку, сообщило агентство.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПАО Росбанк. Ранее у банка действовал кредитный рейтинг на уровне ruААA со стабильным прогнозом, по рейтингу был установлен "статус под наблюдением", - говорится в сообщении.
Рейтинговое агентство поясняет, что решение об отзыве рейтинга принято в связи с присоединением Росбанка к Т-Банку, в результате чего он прекратил существование.
Кредитный рейтинг Росбанка, как напоминает агентство, был впервые опубликован 30 октября 2017 года.
В начале ноября 2024 года агентство установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Росбанка, что означало высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.
Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала.
Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала