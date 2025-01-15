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Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза - 15.01.2025, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 января, сократились на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 412,7... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T18:34+0300

2025-01-15T18:34+0300

2025-01-15T18:45+0300

экономика

сша

нефть

запасы нефти в сша

добыча нефти в сша

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 января, сократились на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 412,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 1,6 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 20,8 миллиона баррелей с 20 миллионов.Запасы бензина также увеличились - на 5,9 миллиона баррелей (на 2,5%), до 243,6 миллиона. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 2,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов поднялись на 3,1 миллиона баррелей (на 2,4%), до 132 миллионов, в то время как ожидалось увеличение на 1,1 миллиона баррелей.Из обзора также следует, что стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 3 января, увеличился на 500 тысяч баррелей - до 394,317 миллиона.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря 2023 года резерв непрерывно растет.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте 2024 года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу года.Кроме того, согласно обзору, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократилась на 82 тысячи баррелей в сутки - до 13,481 миллиона баррелей в день.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,551 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре добыча нефти в США составила 13,46 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,5 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,62 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,24 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 14 января повысило прогноз добычи нефти в стране на 2025 год на 30 тысяч баррелей в день - до 13,55 миллиона баррелей в день, установило прогноз на 2026 год на уровне 13,62 миллиона баррелей в день.

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