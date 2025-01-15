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До нуля. Украина лишилась важнейшего стратегического предприятия

До нуля. Украина лишилась важнейшего стратегического предприятия - 15.01.2025, ПРАЙМ

До нуля. Украина лишилась важнейшего стратегического предприятия

На Украине в связи с наступление российских войск закрылась последняя крупная шахта, производившая коксующийся уголь, необходимый для сталелитейной... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T16:59+0300

2025-01-15T16:59+0300

2025-01-15T16:59+0300

спецоперация на украине

уголь

днр

украина

коксующийся уголь

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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. На Украине в связи с наступление российских войск закрылась последняя крупная шахта, производившая коксующийся уголь, необходимый для сталелитейной промышленности страны, пишет The New York Times.Речь идет о шахте, расположенной недалеко от прифронтового города Покровск (Красноармейск) в ДНР. Она работала до самого последнего момента, пока российские войска, наконец, не достигли ее ворот, пишет издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПриближающиеся бои не давали шахте нормально работать, и во вторник компания "Метинвест", которой принадлежит шахта, объявила, что шахта теперь закрыта.Ожидается, что закрытие шахты вызовет шоковые волны в экономике. По словам главы ассоциации производителей стали Украины Александра Каленкова, прогнозируется, что производство стали сократится более чем вдвое, с 7,5 миллиона тонн в этом году до менее 3 миллионов тонн в следующем году.Последствия закрытия шахты повлияют на торговлю — металл и стальная продукция были вторыми по величине статьями экспорта Украины в прошлом году. Сократятся налоговые поступления, а армия лишится необходимых материалов для производства брони.В 2023 году на этом предприятии "Метинвеста" работали около 4500 человек. К концу лета 2024 года появились первые признаки опасности. Возобновление российского наступления на востоке спровоцировало мобилизацию, которая истощила рабочую силу шахты, вследствие чего она была вынуждена нанять женщин для замены призванных мужчин. Шахта находилась на пути российского наступления на Покровск, ключевой военный логистический узел.Поддержание работы шахты как можно дольше имело решающее значение для "Метинвеста", который полагался на коксующийся уголь для выплавки стали из железной руды на своих заводах дальше на запад. Сталь используется для производства рельсов для украинских железных дорог, а также бронежилетов и касок для солдат.Российские войска приблизились на расстояние порядка километра к шахте номер 3, и украинская сторона сочла, что они могут захватить шахту и использовать ее туннели, чтобы обойти позиции ВСУ. Чтобы избежать этого, шахтеры вместе с военными начали бурить скважины и закладывать взрывчатку. Около 20 декабря шахту взорвали. Взрывчатку также заложили в двух других шахтах предприятия, расположенных западнее, около сел Котлино и Удачное, которые сегодня остаются под контролем ВСУ.Добыча угля упала с 7 тысяч тонн угля в день этим летом до чуть более 2 тысяч тонн к середине декабря. Удар по электроподстанции в канун Рождества привел к тому, что шахта закрылась, а добыча упала до нуля.Как полагают эксперты, закрытие шахты поставило Украину в опасное положение. Импорт коксующегося угля для компенсации потерь будет дорогостоящим и осложненным логистическими препятствиями.

https://1prime.ru/20241229/pokrovsk-853947355.html

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уголь, днр, украина, коксующийся уголь