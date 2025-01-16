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Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО
Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО - 16.01.2025, ПРАЙМ
Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО
Британия поставит Вооруженным силам Украины новую мобильную систему ПВО, объявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции глава правительства... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:30+0300
2025-01-16T17:30+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
пво
оружие
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Британия поставит Вооруженным силам Украины новую мобильную систему ПВО, объявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной.Стармер прибыл в Киев в четверг, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнерстве". Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Кроме того, оно направлено на развитие научно-технологического сотрудничества в сфере здравоохранения, агротехники, космоса и беспилотных летательных аппаратов. "Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", - отметил британский премьер.Стармер добавил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Киева, закреплена за Британией, а финансирование – за Данией. Он добавил, что Лондон также продолжит обучение украинских солдат.
https://1prime.ru/20250116/vsu-854238602.html
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украина, великобритания, пво, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПВО, оружие
17:30 16.01.2025
 
Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО

Британия будет поставлять ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Британия поставит Вооруженным силам Украины новую мобильную систему ПВО, объявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной.
Стармер прибыл в Киев в четверг, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнерстве". Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Кроме того, оно направлено на развитие научно-технологического сотрудничества в сфере здравоохранения, агротехники, космоса и беспилотных летательных аппаратов.
"Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", - отметил британский премьер.
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Командиры ВСУ придумали новый способ запугивания подчиненных
09:38
Стармер добавил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Киева, закреплена за Британией, а финансирование – за Данией. Он добавил, что Лондон также продолжит обучение украинских солдат.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯПВОоружие
 
 
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