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Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО
Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО - 16.01.2025, ПРАЙМ
Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО
Британия поставит Вооруженным силам Украины новую мобильную систему ПВО, объявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции глава правительства... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:30+0300
2025-01-16T17:30+0300
2025-01-16T17:30+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Британия поставит Вооруженным силам Украины новую мобильную систему ПВО, объявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной.Стармер прибыл в Киев в четверг, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнерстве". Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Кроме того, оно направлено на развитие научно-технологического сотрудничества в сфере здравоохранения, агротехники, космоса и беспилотных летательных аппаратов. "Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", - отметил британский премьер.Стармер добавил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Киева, закреплена за Британией, а финансирование – за Данией. Он добавил, что Лондон также продолжит обучение украинских солдат.
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украина, великобритания, пво, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПВО, оружие
Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО
Британия будет поставлять ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Британия поставит Вооруженным силам Украины новую мобильную систему ПВО, объявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной.
Стармер прибыл в Киев в четверг, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнерстве". Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Кроме того, оно направлено на развитие научно-технологического сотрудничества в сфере здравоохранения, агротехники, космоса и беспилотных летательных аппаратов.
"Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", - отметил британский премьер.
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Стармер добавил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Киева, закреплена за Британией, а финансирование – за Данией. Он добавил, что Лондон также продолжит обучение украинских солдат.