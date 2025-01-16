https://1prime.ru/20250116/pvo-854257751.html

Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО

Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО - 16.01.2025, ПРАЙМ

Британия поставит ВСУ специально разработанное для нужд Украины ПВО

Британия поставит Вооруженным силам Украины новую мобильную систему ПВО, объявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции глава правительства... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:30+0300

2025-01-16T17:30+0300

2025-01-16T17:30+0300

спецоперация на украине

украина

великобритания

пво

оружие

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Британия поставит Вооруженным силам Украины новую мобильную систему ПВО, объявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной.Стармер прибыл в Киев в четверг, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнерстве". Оно будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Кроме того, оно направлено на развитие научно-технологического сотрудничества в сфере здравоохранения, агротехники, космоса и беспилотных летательных аппаратов. "Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", - отметил британский премьер.Стармер добавил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Киева, закреплена за Британией, а финансирование – за Данией. Он добавил, что Лондон также продолжит обучение украинских солдат.

https://1prime.ru/20250116/vsu-854238602.html

украина

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украина, великобритания, пво, оружие