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Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2025 году на 50 процентов - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2025 году на 50 процентов
Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2025 году на 50 процентов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2025 году на 50 процентов
Цены на российском рынке автомобилей в 2025 году могут подняться на 50%, причем он коснется как новых, так и подержанных машин, сообщила "Общественная служба... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:47+0300
2025-01-16T14:48+0300
экономика
россия
авто
цены на легковые автомобили
подорожание
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Цены на российском рынке автомобилей в 2025 году могут подняться на 50%, причем он коснется как новых, так и подержанных машин, сообщила "Общественная служба новостей" со ссылкой на прогноз вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Дениса Мигаля. Он отметил, что такое повышение цен может привести к серьезным последствиям, снизить уровень спроса и уменьшить число сделок на рынке. Отмечается, что причинами подорожания являются повышение стоимости логистики, производство, доставки запасных частей и комплектующих, а также серьезное увеличение утилизационного сбора. При этом последний фактор окажет наибольшее влияние на электромобили, гибридные авто и машины с мощным двигателем.
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россия, авто, цены на легковые автомобили, подорожание
Экономика, РОССИЯ, Авто, цены на легковые автомобили, подорожание
14:47 16.01.2025 (обновлено: 14:48 16.01.2025)
 
Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2025 году на 50 процентов

Эксперт Мигаль: рынку авто в России грозит рекордный рост цен на машины на 50%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Цены на российском рынке автомобилей в 2025 году могут подняться на 50%, причем он коснется как новых, так и подержанных машин, сообщила "Общественная служба новостей" со ссылкой на прогноз вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Дениса Мигаля.
Он отметил, что такое повышение цен может привести к серьезным последствиям, снизить уровень спроса и уменьшить число сделок на рынке.
Отмечается, что причинами подорожания являются повышение стоимости логистики, производство, доставки запасных частей и комплектующих, а также серьезное увеличение утилизационного сбора. При этом последний фактор окажет наибольшее влияние на электромобили, гибридные авто и машины с мощным двигателем.
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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