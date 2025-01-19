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"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО

"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО - 19.01.2025, ПРАЙМ

"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО

Прорыв подразделений ВС России в Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) приведет к обрушению всей обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T16:09+0300

2025-01-19T16:09+0300

2025-01-19T16:10+0300

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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Прорыв подразделений ВС России в Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) приведет к обрушению всей обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Такой прогноз в соцсети X сделал известный ирландский журналист Чей Боуз.В частности, он отметил: "Это (прорыв ВС РФ в Красноармейск - прим. ред.) станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на Востоке (в ДНР — прим. ред.)"При этом Боуз подчеркнул, что части ВС России эффективно действуют на донецком направлении, непрерывно развивая успех.Ранее в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Красноармейск был назван последней, оставшейся у ВСУ в Донбассе линией обороны, которую, как считают авторы статьи, украинские войска в скором времени потеряют. По прогнозу редакции, подразделения ВСУ не смогут закрепиться на позициях, и, учитывая, что части ВС России продолжают планомерно наступать, взятие российскими войсками Красноармейска под свой контроль - не более, чем вопрос времени.

https://1prime.ru/20250117/svo-854288993.html

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вс рф, днр, экспертное мнение