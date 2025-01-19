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"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250119/svo-854308708.html
"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО
"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО - 19.01.2025, ПРАЙМ
"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО
Прорыв подразделений ВС России в Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) приведет к обрушению всей обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T16:09+0300
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Прорыв подразделений ВС России в Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) приведет к обрушению всей обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Такой прогноз в соцсети X сделал известный ирландский журналист Чей Боуз.В частности, он отметил: "Это (прорыв ВС РФ в Красноармейск - прим. ред.) станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на Востоке (в ДНР — прим. ред.)"При этом Боуз подчеркнул, что части ВС России эффективно действуют на донецком направлении, непрерывно развивая успех.Ранее в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Красноармейск был назван последней, оставшейся у ВСУ в Донбассе линией обороны, которую, как считают авторы статьи, украинские войска в скором времени потеряют. По прогнозу редакции, подразделения ВСУ не смогут закрепиться на позициях, и, учитывая, что части ВС России продолжают планомерно наступать, взятие российскими войсками Красноармейска под свой контроль - не более, чем вопрос времени.
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вс рф, днр, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ДНР, экспертное мнение
16:09 19.01.2025 (обновлено: 16:10 19.01.2025)
 
"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО

Журналист Боуз: прорыв обороны Красноармейска обрушит всю оборону ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Прорыв подразделений ВС России в Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) приведет к обрушению всей обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Такой прогноз в соцсети X сделал известный ирландский журналист Чей Боуз.
В частности, он отметил: "Это (прорыв ВС РФ в Красноармейск - прим. ред.) станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на Востоке (в ДНР — прим. ред.)"
При этом Боуз подчеркнул, что части ВС России эффективно действуют на донецком направлении, непрерывно развивая успех.
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ
17 января, 17:32
Ранее в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Красноармейск был назван последней, оставшейся у ВСУ в Донбассе линией обороны, которую, как считают авторы статьи, украинские войска в скором времени потеряют. По прогнозу редакции, подразделения ВСУ не смогут закрепиться на позициях, и, учитывая, что части ВС России продолжают планомерно наступать, взятие российскими войсками Красноармейска под свой контроль - не более, чем вопрос времени.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФДНРэкспертное мнение
 
 
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