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"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО
"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО - 19.01.2025, ПРАЙМ
"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО
Прорыв подразделений ВС России в Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) приведет к обрушению всей обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T16:09+0300
2025-01-19T16:09+0300
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Прорыв подразделений ВС России в Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) приведет к обрушению всей обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Такой прогноз в соцсети X сделал известный ирландский журналист Чей Боуз.В частности, он отметил: "Это (прорыв ВС РФ в Красноармейск - прим. ред.) станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на Востоке (в ДНР — прим. ред.)"При этом Боуз подчеркнул, что части ВС России эффективно действуют на донецком направлении, непрерывно развивая успех.Ранее в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Красноармейск был назван последней, оставшейся у ВСУ в Донбассе линией обороны, которую, как считают авторы статьи, украинские войска в скором времени потеряют. По прогнозу редакции, подразделения ВСУ не смогут закрепиться на позициях, и, учитывая, что части ВС России продолжают планомерно наступать, взятие российскими войсками Красноармейска под свой контроль - не более, чем вопрос времени.
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вс рф, днр, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ДНР, экспертное мнение
"Прорыв в Красноармейск". На Западе сообщили о ЧС в зоне СВО
Журналист Боуз: прорыв обороны Красноармейска обрушит всю оборону ВСУ
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.
Прорыв подразделений ВС России в Красноармейск (в украинской топонимике — Покровск) приведет к обрушению всей обороны Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Такой прогноз в соцсети X
сделал известный ирландский журналист Чей Боуз.
В частности, он отметил: "Это (прорыв ВС РФ в Красноармейск - прим. ред.) станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на Востоке (в ДНР — прим. ред.)"
При этом Боуз подчеркнул, что части ВС России эффективно действуют на донецком направлении, непрерывно развивая успех.
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ
Ранее в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Красноармейск был назван последней, оставшейся у ВСУ в Донбассе линией обороны, которую, как считают авторы статьи, украинские войска в скором времени потеряют. По прогнозу редакции, подразделения ВСУ не смогут закрепиться на позициях, и, учитывая, что части ВС России продолжают планомерно наступать, взятие российскими войсками Красноармейска под свой контроль - не более, чем вопрос времени.