https://1prime.ru/20250119/svo-854312106.html

"Они совсем близко". Наступление ВС РФ вызвало панику на Украине

"Они совсем близко". Наступление ВС РФ вызвало панику на Украине - 19.01.2025, ПРАЙМ

"Они совсем близко". Наступление ВС РФ вызвало панику на Украине

Части ВС России вплотную подобрались к Красноармейску (в украинской топонимике — Покровск) в Донецкой Народной Республике, а главнокомандующий Вооруженными... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T22:52+0300

2025-01-19T22:52+0300

2025-01-19T22:55+0300

спецоперация на украине

вс рф

наступление

днр

александр сырский

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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Части ВС России вплотную подобрались к Красноармейску (в украинской топонимике — Покровск) в Донецкой Народной Республике, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не способен этому ничего противопоставить, посетовал в своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По его словам, на донецком направлении происходят "очень тяжелые события", и никакого позитива для Украины там не наблюдается."Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать", - пожаловался Соскин."Они (российские войска - прим. ред.) подходят уже к Покровску — фактически уже в каких-то близких локациях. Они совсем близко, уже возле него", - констатировал бывший советник.Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung назвало Красноармейск последней оставшейся у ВСУ в Донбассе линией обороны и предсказала, что и ее украинцы вскоре лишатся.

https://1prime.ru/20250117/vsu-854270084.html

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вс рф, наступление, днр, александр сырский