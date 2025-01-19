https://1prime.ru/20250119/svo-854312106.html
"Они совсем близко". Наступление ВС РФ вызвало панику на Украине
"Они совсем близко". Наступление ВС РФ вызвало панику на Украине - 19.01.2025, ПРАЙМ
"Они совсем близко". Наступление ВС РФ вызвало панику на Украине
Части ВС России вплотную подобрались к Красноармейску (в украинской топонимике — Покровск) в Донецкой Народной Республике, а главнокомандующий Вооруженными... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T22:52+0300
2025-01-19T22:52+0300
2025-01-19T22:55+0300
спецоперация на украине
вс рф
наступление
днр
александр сырский
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Части ВС России вплотную подобрались к Красноармейску (в украинской топонимике — Покровск) в Донецкой Народной Республике, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не способен этому ничего противопоставить, посетовал в своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По его словам, на донецком направлении происходят "очень тяжелые события", и никакого позитива для Украины там не наблюдается."Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать", - пожаловался Соскин."Они (российские войска - прим. ред.) подходят уже к Покровску — фактически уже в каких-то близких локациях. Они совсем близко, уже возле него", - констатировал бывший советник.Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung назвало Красноармейск последней оставшейся у ВСУ в Донбассе линией обороны и предсказала, что и ее украинцы вскоре лишатся.
https://1prime.ru/20250117/vsu-854270084.html
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вс рф, наступление, днр, александр сырский
Спецоперация на Украине, ВС РФ, наступление, ДНР, Александр Сырский
"Они совсем близко". Наступление ВС РФ вызвало панику на Украине
Соскин: главком Сырский ничего не может сделать с наступлением на Красноармейск
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.
Части ВС России вплотную подобрались к Красноармейску (в украинской топонимике — Покровск) в Донецкой Народной Республике, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не способен этому ничего противопоставить, посетовал в своем YouTube-канале
экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, на донецком направлении происходят "очень тяжелые события", и никакого позитива для Украины там не наблюдается.
"Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать", - пожаловался Соскин.
"Они (российские войска - прим. ред.) подходят уже к Покровску — фактически уже в каких-то близких локациях. Они совсем близко, уже возле него", - констатировал бывший советник.
"Обернулось катастрофой". Стало известно о полном крахе новой бригады ВСУ
Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung назвало Красноармейск последней оставшейся у ВСУ в Донбассе линией обороны и предсказала, что и ее украинцы вскоре лишатся.