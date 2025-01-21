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"Нездоровый интерес". Байден чуть не начал мировую войну

"Нездоровый интерес". Байден чуть не начал мировую войну - 21.01.2025, ПРАЙМ

"Нездоровый интерес". Байден чуть не начал мировую войну

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что действия бывшего президента США Джо Байдена едва не привели к ядерной войне между НАТО и Россией, пишет... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T11:47+0300

2025-01-21T11:47+0300

2025-01-21T11:47+0300

спецоперация на украине

сша

джо байден

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что действия бывшего президента США Джо Байдена едва не привели к ядерной войне между НАТО и Россией, пишет Daily Express.Медведев отметил нездоровый интерес Байдена к Украине, который превратился в навязчивую идею. По его словам, обострению способствовали политические ошибки, коррупция и плохой анализ ситуации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМедведев обвинил Байдена в развязывании войны коллективного Запада с Россией. Он подчеркнул, что тогдашний глава Белого дома не понимал до конца происходящее и не был готов к политическим издержкам и угрозе фатального конфликта.Медведев ранее предупреждал о риске ядерной войны во время конфликта с Украиной. Он регулярно призывает в соцсетях нанести ядерный удар по НАТО и устранить Владимира Зеленского.Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что конфликт между Россией и НАТО может разразиться в течение ближайших десяти лет. Он отметил, что решения саммита НАТО в июле подтверждают подготовку к войне.

https://1prime.ru/20250119/bayden-854306237.html

сша

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сша, джо байден, дмитрий медведев, украина