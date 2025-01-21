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Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил" - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил"
Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил"
Из-за политики бывшего президента США Джо Байдена погибли сотни тысяч украинцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:06+0300
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спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Из-за политики бывшего президента США Джо Байдена погибли сотни тысяч украинцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Так он отреагировал на статью в журнале Time, где утверждалось, что победа Байдена на Украине обернулась поражением Владимира Зеленского.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Победа Байдена на Украине была поражением Зеленского, поскольку Байден намеренно не ставил перед собой цели вернуть все территории или победить Россию (что было бы безумием)", — написал он в соцсети Х.По его словам, "теперь СМИ могут сообщить об очевидном, что до недавнего времени клеймилось как "российская пропаганда"."Байден хотел долгой войны, чтобы обескровить Россию как противника, а Украина была полезным доверенным лицом для НАТО, которым можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев погибли, и это "победа" Байдена", — подчеркнул Дизен.
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украина, джо байден, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Джо Байден, США, РОССИЯ
12:06 21.01.2025
 
Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил"

Норвежский профессор обвинил Байдена в гибели сотен тысяч украинцев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Из-за политики бывшего президента США Джо Байдена погибли сотни тысяч украинцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так он отреагировал на статью в журнале Time, где утверждалось, что победа Байдена на Украине обернулась поражением Владимира Зеленского.
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"Победа Байдена на Украине была поражением Зеленского, поскольку Байден намеренно не ставил перед собой цели вернуть все территории или победить Россию (что было бы безумием)", — написал он в соцсети Х.
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По его словам, "теперь СМИ могут сообщить об очевидном, что до недавнего времени клеймилось как "российская пропаганда".
"Байден хотел долгой войны, чтобы обескровить Россию как противника, а Украина была полезным доверенным лицом для НАТО, которым можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев погибли, и это "победа" Байдена", — подчеркнул Дизен.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДжо БайденСШАРОССИЯ
 
 
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