https://1prime.ru/20250121/bayden-854343998.html

Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил"

Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил" - 21.01.2025, ПРАЙМ

Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил"

Из-за политики бывшего президента США Джо Байдена погибли сотни тысяч украинцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T12:06+0300

2025-01-21T12:06+0300

2025-01-21T12:06+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Из-за политики бывшего президента США Джо Байдена погибли сотни тысяч украинцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Так он отреагировал на статью в журнале Time, где утверждалось, что победа Байдена на Украине обернулась поражением Владимира Зеленского.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Победа Байдена на Украине была поражением Зеленского, поскольку Байден намеренно не ставил перед собой цели вернуть все территории или победить Россию (что было бы безумием)", — написал он в соцсети Х.По его словам, "теперь СМИ могут сообщить об очевидном, что до недавнего времени клеймилось как "российская пропаганда"."Байден хотел долгой войны, чтобы обескровить Россию как противника, а Украина была полезным доверенным лицом для НАТО, которым можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев погибли, и это "победа" Байдена", — подчеркнул Дизен.

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украина, джо байден, сша, россия