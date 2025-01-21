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Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил"
Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил"
Из-за политики бывшего президента США Джо Байдена погибли сотни тысяч украинцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:06+0300
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Из-за политики бывшего президента США Джо Байдена погибли сотни тысяч украинцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Так он отреагировал на статью в журнале Time, где утверждалось, что победа Байдена на Украине обернулась поражением Владимира Зеленского.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Победа Байдена на Украине была поражением Зеленского, поскольку Байден намеренно не ставил перед собой цели вернуть все территории или победить Россию (что было бы безумием)", — написал он в соцсети Х.По его словам, "теперь СМИ могут сообщить об очевидном, что до недавнего времени клеймилось как "российская пропаганда"."Байден хотел долгой войны, чтобы обескровить Россию как противника, а Украина была полезным доверенным лицом для НАТО, которым можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев погибли, и это "победа" Байдена", — подчеркнул Дизен.
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украина, джо байден, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Джо Байден, США, РОССИЯ
Сотни тысяч украинцев. В Норвегии рассказали, как Байден "победил"
Норвежский профессор обвинил Байдена в гибели сотен тысяч украинцев
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Из-за политики бывшего президента США Джо Байдена погибли сотни тысяч украинцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так он отреагировал на статью в журнале Time, где утверждалось, что победа Байдена на Украине обернулась поражением Владимира Зеленского.
"Победа Байдена на Украине была поражением Зеленского, поскольку Байден намеренно не ставил перед собой цели вернуть все территории или победить Россию (что было бы безумием)", — написал он в соцсети Х
.
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По его словам, "теперь СМИ могут сообщить об очевидном, что до недавнего времени клеймилось как "российская пропаганда".
"Байден хотел долгой войны, чтобы обескровить Россию как противника, а Украина была полезным доверенным лицом для НАТО, которым можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев погибли, и это "победа" Байдена", — подчеркнул Дизен.