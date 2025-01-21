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Продажи подержанных автомобилей в России в 2024 году выросли на 6% - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Продажи подержанных автомобилей в России в 2024 году выросли на 6%
Продажи подержанных автомобилей в России в 2024 году выросли на 6% - 21.01.2025, ПРАЙМ
Продажи подержанных автомобилей в России в 2024 году выросли на 6%
Продажи подержанных легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 6 миллионов машин, сообщило аналитическое... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T07:16+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Продажи подержанных легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 6 миллионов машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В 2024 году жители нашей страны приобрели 6 036 636 легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% больше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении. Более половины российского вторичного авторынка приходится на пять марок, уточнили в агентстве. Лидерство сохраняет отечественная Lada: по итогам прошлого года было куплено почти 1,5 миллиона машин этого бренда. Второе место заняла японская Toyota, продажи составили 619,5 тысячи автомобилей. За ней расположились корейские бренды Kia и Hyundai (349,5 тысячи и 332,2 тысячи соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan (282,7 тысячи). "В первой десятке шесть марок демонстрируют положительную динамику по отношению к 2023 году, среди которых лучше других отличилась Lada (+19,2%). У пяти брендов рост рынка составил менее 10%. Еще четыре марки имеют рыночное снижение, а именно: Toyota (-7,6%), Ford (-7,2%), Nissan (-4,8%) и Honda (-0,2%)", - добавили в агентстве. Ранее в январе в "Автостате" сообщали, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году составили 1,57 миллиона штук - на 48,8% выше результатов предыдущего года.
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бизнес, россия, москва, toyota, nissan, kia, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra, авто
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Toyota, Nissan, Kia, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra, Авто
07:16 21.01.2025 (обновлено: 08:13 21.01.2025)
 
Продажи подержанных автомобилей в России в 2024 году выросли на 6%

"Автостат": продажи подержанных автомобилей в России в 2024 году выросли на 6%

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкHyundai Grand Santa Fe
Hyundai Grand Santa Fe - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Продажи подержанных легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 6 миллионов машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В 2024 году жители нашей страны приобрели 6 036 636 легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% больше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.
Более половины российского вторичного авторынка приходится на пять марок, уточнили в агентстве. Лидерство сохраняет отечественная Lada: по итогам прошлого года было куплено почти 1,5 миллиона машин этого бренда. Второе место заняла японская Toyota, продажи составили 619,5 тысячи автомобилей. За ней расположились корейские бренды Kia и Hyundai (349,5 тысячи и 332,2 тысячи соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan (282,7 тысячи).
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"В первой десятке шесть марок демонстрируют положительную динамику по отношению к 2023 году, среди которых лучше других отличилась Lada (+19,2%). У пяти брендов рост рынка составил менее 10%. Еще четыре марки имеют рыночное снижение, а именно: Toyota (-7,6%), Ford (-7,2%), Nissan (-4,8%) и Honda (-0,2%)", - добавили в агентстве.
Ранее в январе в "Автостате" сообщали, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году составили 1,57 миллиона штук - на 48,8% выше результатов предыдущего года.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАToyotaNissanKiaLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada IskraАвто
 
 
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