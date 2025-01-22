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США не могут удовлетворить спрос ВСУ на стволы для гаубиц, пишут СМИ - 22.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250122/gaubitsy-854379394.html
США не могут удовлетворить спрос ВСУ на стволы для гаубиц, пишут СМИ
США не могут удовлетворить спрос ВСУ на стволы для гаубиц, пишут СМИ - 22.01.2025, ПРАЙМ
США не могут удовлетворить спрос ВСУ на стволы для гаубиц, пишут СМИ
Соединенные Штаты не в состоянии успевать производить стволы к предназначенным для ВСУ дальнобойным гаубицам из-за слишком высокого спроса на них со стороны... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T16:27+0300
2025-01-22T16:28+0300
спецоперация на украине
оружие
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не в состоянии успевать производить стволы к предназначенным для ВСУ дальнобойным гаубицам из-за слишком высокого спроса на них со стороны Киева, пишет портал War Zone со ссылкой на документ Пентагона. "Армия США намерена создать второй источник производства стволов для дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров в ответ на... "беспрецедентный спрос" со стороны Украины", - говорится в статье.При этом уточняется, что лишь один арсенал, который принадлежит правительству Соединенных Штатов и эксплуатируется им, производит стволы. Сейчас он не в состоянии выполнить требование производить свыше 30 новых стволов каждый месяц.Отмечается, что для удовлетворения спроса Киева нужны дополнительные инвестиции, а финансирование наращивания производства является предметом особых интересов конгресса и чрезвычайным бюджетным требованием. Как уточняется, на создание второго предприятия, которое должно выпускать гаубицы, в рамках бюджета Пентагона из специализированного фонда поддержки Украины был перенаправлен 161 миллион долларов. Как отмечается в публикации, неспособность Вашингтона удовлетворить спрос Киева на гаубицы побуждает задаться вопросом, сумеют ли США обеспечить свои вооруженные силы, если начнется крупный конфликт. Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По словам министра, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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оружие, сша, украина, всу
Спецоперация на Украине, оружие, США, УКРАИНА, ВСУ
16:27 22.01.2025 (обновлено: 16:28 22.01.2025)
 
США не могут удовлетворить спрос ВСУ на стволы для гаубиц, пишут СМИ

War Zone: США не могут удовлетворить спрос ВСУ на стволы для дальнобойных гаубиц

© Фото : Public domain/Sgt. Mike MacLeodАмериканские солдаты устанавливают взрыватели на снаряды 105-мм гаубицы
Американские солдаты устанавливают взрыватели на снаряды 105-мм гаубицы - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : Public domain/Sgt. Mike MacLeod
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не в состоянии успевать производить стволы к предназначенным для ВСУ дальнобойным гаубицам из-за слишком высокого спроса на них со стороны Киева, пишет портал War Zone со ссылкой на документ Пентагона.
"Армия США намерена создать второй источник производства стволов для дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров в ответ на... "беспрецедентный спрос" со стороны Украины", - говорится в статье.
При этом уточняется, что лишь один арсенал, который принадлежит правительству Соединенных Штатов и эксплуатируется им, производит стволы. Сейчас он не в состоянии выполнить требование производить свыше 30 новых стволов каждый месяц.
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Отмечается, что для удовлетворения спроса Киева нужны дополнительные инвестиции, а финансирование наращивания производства является предметом особых интересов конгресса и чрезвычайным бюджетным требованием.
Как уточняется, на создание второго предприятия, которое должно выпускать гаубицы, в рамках бюджета Пентагона из специализированного фонда поддержки Украины был перенаправлен 161 миллион долларов.
Как отмечается в публикации, неспособность Вашингтона удовлетворить спрос Киева на гаубицы побуждает задаться вопросом, сумеют ли США обеспечить свои вооруженные силы, если начнется крупный конфликт.
Россия полагает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По словам министра, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеоружиеСШАУКРАИНАВСУ
 
 
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