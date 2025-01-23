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Запасы нефти в США за неделю снизились меньше прогноза

Запасы нефти в США за неделю снизились меньше прогноза - 23.01.2025, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю снизились меньше прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 января, сократились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 411,7... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T20:07+0300

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экономика

сша

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добыча нефти в сша

запасы нефти в сша

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 января, сократились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 411,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 2,1 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 20,7 миллиона баррелей с 20,8 миллиона.Запасы бензина выросли на 2,3 миллиона баррелей (на 1%), до 245,9 миллиона. Аналитики ожидали увеличения показателя на 2,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов в то же время снизились на 3,1 миллиона баррелей (на 2,3%), до 128,9 миллиона, в то время как ожидался рост на 0,6 миллиона баррелей.Согласно обзору, стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 17 января, увеличился на 249 тысяч баррелей - до 394,566 миллиона.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно растет. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Кроме того, из обзора следует, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 января, незначительно снизилась - на 4 тысячи баррелей в сутки, до 13,477 миллиона баррелей в день.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,524 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре добыча нефти в США составила 13,46 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,5 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,62 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,24 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 14 января повысило прогноз добычи нефти в стране на 2025 год на 30 тысяч баррелей в день - до 13,55 миллиона баррелей в день, установило прогноз на 2026 год на уровне 13,62 миллиона баррелей в день.

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