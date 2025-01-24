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"Вы заплатите". На Западе напомнили, как Европа зависит от России - 24.01.2025, ПРАЙМ
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"Вы заплатите". На Западе напомнили, как Европа зависит от России
"Вы заплатите". На Западе напомнили, как Европа зависит от России - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Вы заплатите". На Западе напомнили, как Европа зависит от России
Евросоюз недооценил, насколько сильно Россия своими энергетическими ресурсами повлияла на развитие Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T14:56+0300
2025-01-24T14:56+0300
энергетика
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Евросоюз недооценил, насколько сильно Россия своими энергетическими ресурсами повлияла на развитие Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Европейский союз сильно недооценил свою зависимость от российских энергоносителей, именно эта энергия способствовала промышленному росту и стабильности Европы", — написал он на своей странице в социальной сети Х.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что приоритетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее окружения — это "самоуничтожение в промышленных масштабах"."И вы заплатите за все это ", — подчеркнул журналист.Ранее фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу. По ее словам, отказ от энергоресурсов из России привел к заоблачным тратам на электроэнергию.
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ес, россия, газ, нефть
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Газ, Нефть
14:56 24.01.2025
 
"Вы заплатите". На Западе напомнили, как Европа зависит от России

Журналист Боуз: ЕС сильно недооценил зависимость от энергоресурсов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Евросоюз недооценил, насколько сильно Россия своими энергетическими ресурсами повлияла на развитие Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Европейский союз сильно недооценил свою зависимость от российских энергоносителей, именно эта энергия способствовала промышленному росту и стабильности Европы", — написал он на своей странице в социальной сети Х.
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Он добавил, что приоритетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее окружения — это "самоуничтожение в промышленных масштабах".
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"И вы заплатите за все это ", — подчеркнул журналист.
Ранее фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу. По ее словам, отказ от энергоресурсов из России привел к заоблачным тратам на электроэнергию.
 
ЭнергетикаЕСРОССИЯГазНефть
 
 
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