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"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке
"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке
Украинские солдаты, которые держат оборону в поселке Великая Новоселка в Донбассе, сообщают об острой нехватке пехоты и артиллерии, пишет чешское издание... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:59+0300
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Украинские солдаты, которые держат оборону в поселке Великая Новоселка в Донбассе, сообщают об острой нехватке пехоты и артиллерии, пишет чешское издание Forum24.Как отмечают военнослужащие ВСУ, артиллерия и дроны не справляются с натиском русских, позиции уже не удержать, но приказа отступать нет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ стрелковых подразделениях острая нехватка личного состава. При этом русские атакуют каждый час, используя туман и дождь. Наступая, они прячутся за кустами и деревьями. Украинцы используют FPV-дроны для обнаружения противника. Но артиллерия бьет неточно, а дроны не могут уничтожить укрытия.Эксперты называют ситуацию в Великой Новоселке катастрофической. Русские продвигаются по улицам Заречная, Верхняя и Фонтанная, украинцы держатся в зоне шириной 2200-3700 метров. В этих условиях невозможно наладить связь и снабжение.Официально украинская группа войск "Хортица" отрицает окружение. Пресс-секретарь ВСУ Виктор Трегубов заявил, что ситуация под контролем. По его словам, каждый солдат важен, никто из них не будет брошен, отступление не планируется.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, ДНР
"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке
Forum24: ситуация в Великой Новоселке для ВСУ катастрофическая
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ.
Украинские солдаты, которые держат оборону в поселке Великая Новоселка в Донбассе, сообщают об острой нехватке пехоты и артиллерии, пишет чешское издание Forum24
.
Как отмечают военнослужащие ВСУ, артиллерия и дроны не справляются с натиском русских, позиции уже не удержать, но приказа отступать нет.
В стрелковых подразделениях острая нехватка личного состава. При этом русские атакуют каждый час, используя туман и дождь. Наступая, они прячутся за кустами и деревьями. Украинцы используют FPV-дроны для обнаружения противника. Но артиллерия бьет неточно, а дроны не могут уничтожить укрытия.
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте
Эксперты называют ситуацию в Великой Новоселке катастрофической. Русские продвигаются по улицам Заречная, Верхняя и Фонтанная, украинцы держатся в зоне шириной 2200-3700 метров. В этих условиях невозможно наладить связь и снабжение.
Официально украинская группа войск "Хортица" отрицает окружение. Пресс-секретарь ВСУ Виктор Трегубов заявил, что ситуация под контролем. По его словам, каждый солдат важен, никто из них не будет брошен, отступление не планируется.