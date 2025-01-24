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"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке

"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке

Украинские солдаты, которые держат оборону в поселке Великая Новоселка в Донбассе, сообщают об острой нехватке пехоты и артиллерии, пишет чешское издание... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T09:59+0300

2025-01-24T09:59+0300

2025-01-24T09:59+0300

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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Украинские солдаты, которые держат оборону в поселке Великая Новоселка в Донбассе, сообщают об острой нехватке пехоты и артиллерии, пишет чешское издание Forum24.Как отмечают военнослужащие ВСУ, артиллерия и дроны не справляются с натиском русских, позиции уже не удержать, но приказа отступать нет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ стрелковых подразделениях острая нехватка личного состава. При этом русские атакуют каждый час, используя туман и дождь. Наступая, они прячутся за кустами и деревьями. Украинцы используют FPV-дроны для обнаружения противника. Но артиллерия бьет неточно, а дроны не могут уничтожить укрытия.Эксперты называют ситуацию в Великой Новоселке катастрофической. Русские продвигаются по улицам Заречная, Верхняя и Фонтанная, украинцы держатся в зоне шириной 2200-3700 метров. В этих условиях невозможно наладить связь и снабжение.Официально украинская группа войск "Хортица" отрицает окружение. Пресс-секретарь ВСУ Виктор Трегубов заявил, что ситуация под контролем. По его словам, каждый солдат важен, никто из них не будет брошен, отступление не планируется.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, всу, вс рф, днр