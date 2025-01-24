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"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке
"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке
Украинские солдаты, которые держат оборону в поселке Великая Новоселка в Донбассе, сообщают об острой нехватке пехоты и артиллерии, пишет чешское издание... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:59+0300
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Украинские солдаты, которые держат оборону в поселке Великая Новоселка в Донбассе, сообщают об острой нехватке пехоты и артиллерии, пишет чешское издание Forum24.Как отмечают военнослужащие ВСУ, артиллерия и дроны не справляются с натиском русских, позиции уже не удержать, но приказа отступать нет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ стрелковых подразделениях острая нехватка личного состава. При этом русские атакуют каждый час, используя туман и дождь. Наступая, они прячутся за кустами и деревьями. Украинцы используют FPV-дроны для обнаружения противника. Но артиллерия бьет неточно, а дроны не могут уничтожить укрытия.Эксперты называют ситуацию в Великой Новоселке катастрофической. Русские продвигаются по улицам Заречная, Верхняя и Фонтанная, украинцы держатся в зоне шириной 2200-3700 метров. В этих условиях невозможно наладить связь и снабжение.Официально украинская группа войск "Хортица" отрицает окружение. Пресс-секретарь ВСУ Виктор Трегубов заявил, что ситуация под контролем. По его словам, каждый солдат важен, никто из них не будет брошен, отступление не планируется.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, вс рф, днр
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, ДНР
09:59 24.01.2025
 
"Катастрофа". Российская армия наступает в Великой Новоселке

Forum24: ситуация в Великой Новоселке для ВСУ катастрофическая

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Украинские солдаты, которые держат оборону в поселке Великая Новоселка в Донбассе, сообщают об острой нехватке пехоты и артиллерии, пишет чешское издание Forum24.
Как отмечают военнослужащие ВСУ, артиллерия и дроны не справляются с натиском русских, позиции уже не удержать, но приказа отступать нет.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В стрелковых подразделениях острая нехватка личного состава. При этом русские атакуют каждый час, используя туман и дождь. Наступая, они прячутся за кустами и деревьями. Украинцы используют FPV-дроны для обнаружения противника. Но артиллерия бьет неточно, а дроны не могут уничтожить укрытия.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте
22 января, 17:07
Эксперты называют ситуацию в Великой Новоселке катастрофической. Русские продвигаются по улицам Заречная, Верхняя и Фонтанная, украинцы держатся в зоне шириной 2200-3700 метров. В этих условиях невозможно наладить связь и снабжение.
Официально украинская группа войск "Хортица" отрицает окружение. Пресс-секретарь ВСУ Виктор Трегубов заявил, что ситуация под контролем. По его словам, каждый солдат важен, никто из них не будет брошен, отступление не планируется.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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