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За что могут не платить российские пенсионеры в 2025 году

За что могут не платить российские пенсионеры в 2025 году - 26.01.2025, ПРАЙМ

За что могут не платить российские пенсионеры в 2025 году

В 2025 году пенсионерам предоставлются различные льготы, компенсации и налоговые вычеты. Эксперты и юристы рассказали, каких основных трат могут избежать... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T05:05+0300

2025-01-26T05:05+0300

2025-01-26T05:05+0300

пенсионеры

пенсии

льготы

субсидии

србуи иващенко

европейская юридическая служба

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МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ, Елена Савельева. В 2025 году пенсионерам предоставлются различные льготы, компенсации и налоговые вычеты. Эксперты и юристы рассказали, каких основных трат могут избежать граждане РФ, находящиеся на пенсии.Льготы по ЖКУ и лекарствамПенсионеры в России имеют право на различные льготы и субсидии, которые делятся на федеральные и региональные. Федеральные льготы предоставляются за счет федерального бюджета и включают скидку на оплату ЖКХ (размер зависит от региона), компенсацию расходов на проезд к месту лечения, снижение налоговой нагрузки для недвижимости, оплата лекарств по рецепту. Региональные льготы варьируются в зависимости от места проживания.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"В области жилищно-коммунальных услуг пенсионеры могут рассчитывать на скидки на оплату электроэнергии, воды и других ЖКУ. Закон позволяет снижать взносы на капитальный ремонт на 50% для пенсионеров старше 70 лет и на 100% для тех, кто достиг 80 лет. Эти льготы зависят от условий проживания пенсионера и могут применяться только в пределах регионального стандарта нормативной жилой площади", - указывает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.В Москве пенсионерам, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", предоставляется скидка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% платы за жилое помещение. Аналогичные льготы предоставляются пенсионерам, являющимся участниками обороны Москвы. Также в Москве одиноким пенсионерам, семьям, состоящим только из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), предоставляется освобождение от платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления твердых коммунальных отходов, перечисляет Србуи Иващенко, ведущий юрист "Европейской юридической службы" (ЕЮС).При этом неработающие одиноко проживающие пенсионеры Московской области, получающие страховую пенсию по старости, пенсию по инвалидности либо социальную пенсию, размер которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (без учета доплат к пенсии), имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 100% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения."Это плата за наем и (или) плата за содержание жилого помещения; взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах установленного стандарта нормативной площади жилого помещения (ч. 1.1 ст. 14 Закона МО N 36/2006-ОЗ)", - добавляет юрист.Расходы на оплату коммунальных услуг можно уменьшить. Если платежи за ЖКУ превышают определённую долю от дохода (например, 22% в среднем по стране или 10% в Москве), можно оформить субсидию. А тем, кому за 70 лет, компенсируют часть затрат на капитальный ремонт жилья: половину – для пенсионеров от 70 до 80 лет и всю сумму – для тех, кому за 80. "Правда, компенсация положена, если пенсионер живёт один или только с такими же неработающими пожилыми родственниками", - говорит Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам "ВсеЗаймыОнлайн".Пенсионеры могут проходить бесплатную диспансеризацию, получать лекарства по рецепту врача бесплатно или со скидкой, а также воспользоваться льготным протезированием (кроме зубов).Пенсионерам-инвалидам полагается обеспечение бесплатными лекарствами. Дополнительные льготы доступны пенсионерам, служившим в МВД, военным пенсионерам, одиноким пенсионерам и тем, кто достиг возраста 80 лет. Объем льгот и компенсаций, освобождений от выплат и вычетов меняется в зависимости от статуса конкретного пенсионера и обстоятельств, уточняет Анастасия Хрусталева.Налоговые льготы на имуществоНа уровне РФ для всех пенсионеров, а также приравненной к пенсионерам категории граждан, предусмотрены льготы по налогу на их имущество."Освобождение от обязанности платить налог действует в отношении одного объекта, который не используется пенсионером при ведении предпринимательской деятельности. Федеральной льготой является также освобождение от уплаты налога на участок земли в 6 соток. Этой категории граждан уменьшается база на кадастровую стоимость 600 кв. м земли. Льгота оформляется также только на один участок по выбору пенсионера" - указывает Анастасия Хрусталева, старший вице–президент ИК Fontvielle.Пенсионер, получающий пенсию на основании законодательства РФ или другого государства, освобождается от уплаты налога на имущество, если имеет в собственности жилой дом или часть жилого дома; квартиру, часть квартиры, комнату; гараж или машиноместо; помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек; хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, уточняет Иващенко.Как рассказала юрист, пенсионер также может рассчитывать на перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды.Пенсионер вправе получить имущественные вычеты в размере произведенных расходов на приобретение (строительство) на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты, доли (долей) в них, на приобретение земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, земельного участка, на котором расположен приобретаемый жилой дом, или доли в них и на уплату процентов по целевым кредитам за три налоговых периода, предшествующие периоду, в котором образовался переносимый остаток, уточнили в ЕЮС.Размер имущественного вычета по расходам на приобретение (строительство) жилья, а также земельных участков под жилье и вычета по расходам на уплату процентов по кредиту, не может превышать соответственно 2 и 3 миллиона рублей. При этом второй из этих налоговых вычетов может быть предоставлен в отношении только одного объекта недвижимого имущества.Проезд и транспортВ регионах часто действуют программы бесплатного или льготного проезда на общественном транспорте. А пенсионеры из северных регионов могут раз в два года бесплатно добраться до места отдыха и обратно.Для получения компенсации неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, или их представителю нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в ТО СФР лично, в том числе при выездном приеме, через представителя, по почте, через МФЦ либо в электронной форме через портал Госуслуг, указывают в Европейской юридической службе.Пенсионеры также освобождаются от транспортного налога на автомобили с определенной мощностью, что зависит от законодательства региона, говорит Щербаченко. Так в зависимости от мощности автомобиля и региона проживания пенсионер имеет право на освобождение от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в Красноярске — до 100 лошадиных сил.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

пенсионеры, пенсии, льготы, субсидии, србуи иващенко, европейская юридическая служба