https://1prime.ru/20250127/svo-854480481.html
"Психологическое поражение". На Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
"Психологическое поражение". На Западе заявили о двойном ударе по ВСУ - 27.01.2025, ПРАЙМ
"Психологическое поражение". На Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
Части ВС РФ нанесли Вооруженным силам Украины психологическое и стратегическое поражение в Донецкой народной республике. Такое мнение в своем YouTube-канале... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T19:51+0300
2025-01-27T19:51+0300
2025-01-27T19:52+0300
спецоперация на украине
всу
днр
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853544716_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_baa321ba1bc096054cf849195678765c.jpg
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Части ВС РФ нанесли Вооруженным силам Украины психологическое и стратегическое поражение в Донецкой народной республике. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Таким образом он прокомментировал известие о практически одновременном освобождении частями ВС РФ городов Великая Новоселка и город Дзержинск (в украинской топонимике — Торецк) в Донецкой народной республике.По словам Меркуриса, "это огромная психологическое и стратегическое поражение для Украины, фактически это катастрофа".При этом он подчеркнул, что в Великой Новоселке оставались остатки обороны ВСУ на юго-западе Донбасса, а освобождение этого населенного пункта открывает российским войскам путь на Днепр.
https://1prime.ru/20250127/svo-854474139.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853544716_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6faf02c995d1ac861970db5b7756cb79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, днр, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, экспертное мнение
"Психологическое поражение". На Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
Аналитик Меркурис: Россия нанесла украинской армии стратегический удар в ДНР
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ.
Части ВС РФ нанесли Вооруженным силам Украины психологическое и стратегическое поражение в Донецкой народной республике. Такое мнение в своем YouTube-канале
высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
Таким образом он прокомментировал известие о практически одновременном освобождении частями ВС РФ городов Великая Новоселка и город Дзержинск (в украинской топонимике — Торецк) в Донецкой народной республике.
По словам Меркуриса, "это огромная психологическое и стратегическое поражение для Украины, фактически это катастрофа".
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ
При этом он подчеркнул, что в Великой Новоселке оставались остатки обороны ВСУ на юго-западе Донбасса, а освобождение этого населенного пункта открывает российским войскам путь на Днепр.