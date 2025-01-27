https://1prime.ru/20250127/svo-854480481.html

"Психологическое поражение". На Западе заявили о двойном ударе по ВСУ

"Психологическое поражение". На Западе заявили о двойном ударе по ВСУ - 27.01.2025, ПРАЙМ

"Психологическое поражение". На Западе заявили о двойном ударе по ВСУ

Части ВС РФ нанесли Вооруженным силам Украины психологическое и стратегическое поражение в Донецкой народной республике. Такое мнение в своем YouTube-канале... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T19:51+0300

2025-01-27T19:51+0300

2025-01-27T19:52+0300

спецоперация на украине

всу

днр

экспертное мнение

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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Части ВС РФ нанесли Вооруженным силам Украины психологическое и стратегическое поражение в Донецкой народной республике. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Таким образом он прокомментировал известие о практически одновременном освобождении частями ВС РФ городов Великая Новоселка и город Дзержинск (в украинской топонимике — Торецк) в Донецкой народной республике.По словам Меркуриса, "это огромная психологическое и стратегическое поражение для Украины, фактически это катастрофа".При этом он подчеркнул, что в Великой Новоселке оставались остатки обороны ВСУ на юго-западе Донбасса, а освобождение этого населенного пункта открывает российским войскам путь на Днепр.

https://1prime.ru/20250127/svo-854474139.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, днр, экспертное мнение