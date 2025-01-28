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"Дорога на Днепр открыта": российские войска подошли к границам ДНР

"Дорога на Днепр открыта": российские войска подошли к границам ДНР - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Дорога на Днепр открыта": российские войска подошли к границам ДНР

После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск. Это даст российским войскам выход к границам ДНР, прокомментировал бывший | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:10+0300

2025-01-28T16:10+0300

2025-01-28T16:10+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск. Это даст российским войскам выход к границам ДНР, прокомментировал бывший аналитик ЦРУ Ларри в эфире YouTube-канала Dialogue Works."После всего этого, остается только один большой по населению центр (Красноармейск) на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта", — считает Джонсон. Он отметил, что российские войска уже практически взяли под контроль Часов Яр и Дзержинск, об освобождении Великой Новоселки стало известно на выходных.По данным на 2022 год население районного центра Красноармейск на северо-западе ДНР составляло более 61 тысячи человек. В Красноармейске расположен крупный транспортный узел, который связывает Донецк и Днепропетровскую область Украины. Также там проходит железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву Краматорском и Славянском, расположенными на севере ДНР.

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