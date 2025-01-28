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"Дорога на Днепр открыта": российские войска подошли к границам ДНР
"Дорога на Днепр открыта": российские войска подошли к границам ДНР - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Дорога на Днепр открыта": российские войска подошли к границам ДНР
После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск. Это даст российским войскам выход к границам ДНР, прокомментировал бывший | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:10+0300
2025-01-28T16:10+0300
2025-01-28T16:10+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск. Это даст российским войскам выход к границам ДНР, прокомментировал бывший аналитик ЦРУ Ларри в эфире YouTube-канала Dialogue Works."После всего этого, остается только один большой по населению центр (Красноармейск) на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта", — считает Джонсон. Он отметил, что российские войска уже практически взяли под контроль Часов Яр и Дзержинск, об освобождении Великой Новоселки стало известно на выходных.По данным на 2022 год население районного центра Красноармейск на северо-западе ДНР составляло более 61 тысячи человек. В Красноармейске расположен крупный транспортный узел, который связывает Донецк и Днепропетровскую область Украины. Также там проходит железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву Краматорском и Славянском, расположенными на севере ДНР.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Донецк
"Дорога на Днепр открыта": российские войска подошли к границам ДНР
Джонсон: России остается освободить Красноармейск, и у нее будет выход на границу ДНР
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск. Это даст российским войскам выход к границам ДНР, прокомментировал бывший аналитик ЦРУ Ларри в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
"После всего этого, остается только один большой по населению центр (Красноармейск) на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта", — считает Джонсон.
Он отметил, что российские войска уже практически взяли под контроль Часов Яр и Дзержинск, об освобождении Великой Новоселки стало известно на выходных.
По данным на 2022 год население районного центра Красноармейск на северо-западе ДНР составляло более 61 тысячи человек. В Красноармейске расположен крупный транспортный узел, который связывает Донецк и Днепропетровскую область Украины. Также там проходит железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву Краматорском и Славянском, расположенными на севере ДНР.
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