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Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования

Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования - 29.01.2025, ПРАЙМ

Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования

Автомобили китайского бренда Haval не вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга РФ в 2025 году, при этом список пополнил "Москвич 3", следует из | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T15:29+0300

2025-01-29T15:29+0300

2025-01-29T15:29+0300

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льготное кредитование

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Автомобили китайского бренда Haval не вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга РФ в 2025 году, при этом список пополнил "Москвич 3", следует из сообщения пресс-службы министерства. "Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, "Москвич 3", ГАЗ (полной массой до 3,5 т)", - говорится в сообщении. В списке таких автомобилей на 2024 год числился китайский Haval Jolion и отсутствовал "Москвич". Среди электромобилей и последовательных гибридов, произведенных на территории России, в перечне остались "Москвич 3е", "Амберавто А5", электрокары бренда Evolute, а также присоединились две модели Voyah Dream и Voyah Free. В Минпромторге напомнили, что программа продолжает действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%. "Также в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина в программе предусмотрены специальные условия для туристических автобусов – скидка на них увеличена до 2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе условия программы льготного автолизинга. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объёме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов, добавили в министерстве.

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авто, минпромторг, льготное кредитование