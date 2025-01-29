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Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования
Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования - 29.01.2025, ПРАЙМ
Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования
Автомобили китайского бренда Haval не вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга РФ в 2025 году, при этом список пополнил "Москвич 3", следует из | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T15:29+0300
2025-01-29T15:29+0300
экономика
авто
минпромторг
льготное кредитование
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Автомобили китайского бренда Haval не вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга РФ в 2025 году, при этом список пополнил "Москвич 3", следует из сообщения пресс-службы министерства. "Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, "Москвич 3", ГАЗ (полной массой до 3,5 т)", - говорится в сообщении. В списке таких автомобилей на 2024 год числился китайский Haval Jolion и отсутствовал "Москвич". Среди электромобилей и последовательных гибридов, произведенных на территории России, в перечне остались "Москвич 3е", "Амберавто А5", электрокары бренда Evolute, а также присоединились две модели Voyah Dream и Voyah Free. В Минпромторге напомнили, что программа продолжает действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%. "Также в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина в программе предусмотрены специальные условия для туристических автобусов – скидка на них увеличена до 2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе условия программы льготного автолизинга. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объёме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов, добавили в министерстве.
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авто, минпромторг, льготное кредитование
Экономика, Авто, Минпромторг, льготное кредитование
15:29 29.01.2025
 
Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования

Минпромторг уточнил список авто, доступных по программе льготного кредитования в 2025 году

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Автомобили китайского бренда Haval не вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга РФ в 2025 году, при этом список пополнил "Москвич 3", следует из сообщения пресс-службы министерства.
"Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, "Москвич 3", ГАЗ (полной массой до 3,5 т)", - говорится в сообщении.
В списке таких автомобилей на 2024 год числился китайский Haval Jolion и отсутствовал "Москвич". Среди электромобилей и последовательных гибридов, произведенных на территории России, в перечне остались "Москвич 3е", "Амберавто А5", электрокары бренда Evolute, а также присоединились две модели Voyah Dream и Voyah Free.
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В льготное кредитование призвали включить авто, рекомендованные чиновникам
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В Минпромторге напомнили, что программа продолжает действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%.
"Также в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина в программе предусмотрены специальные условия для туристических автобусов – скидка на них увеличена до 2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе условия программы льготного автолизинга.
Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объёме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов, добавили в министерстве.
 
ЭкономикаАвтоМинпромторгльготное кредитование
 
 
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