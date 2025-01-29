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Россию не сдержать. Победа в Большой Новоселке открыла путь на Запорожье

Россию не сдержать. Победа в Большой Новоселке открыла путь на Запорожье - 29.01.2025, ПРАЙМ

Россию не сдержать. Победа в Большой Новоселке открыла путь на Запорожье

Российские войска заняли важный населенный пункт Большая Новосёлка в южной части фронта, пишет чешское издание Seznam zprávy. | 29.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-29T20:52+0300

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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российские войска заняли важный населенный пункт Большая Новосёлка в южной части фронта, пишет чешское издание Seznam zprávy.Как отмечается, это событие повлечет дальнейшее отступление ВСУ с юго-восточной части Запорожской области, и русские будут двигаться дальше.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ окрестностях Купянска российские силы расширили плацдарм у реки Оскол и поселка Двуречная. В районе Терны 144-я российская дивизия достигла успеха, заняв село Ивановка и возвышенности на западном берегу Лиманской плотины. Под Макеевкой российская 3-я мотострелковая дивизия расширяет плацдарм у реки Жеребец. К югу от Терны русские не продвигаются в направлении Торского, украинская 63-я механизированная бригада отражает атаки.Также русские пытаются занять выгодные позиции на западном берегу реки Жеребец для обхода украинской обороны. Украинцы стремятся удержать эту область, которая защищает бок агломерации Славянск-Краматорск. Другое направление удара по этим городам — через Часов Яр, где российские силы контролируют крупнейшую промышленную зону.Кроме того, российские силы продолжают продвигаться по флангам близ Красноармейска. Украинское командование не может сдержать российское продвижение из-за нехватки солдат и плохо скоординированного командования.Автор указывает, что российские силы системно готовили почву для захвата Большой Новоселки, сначала взяв под контроль окрестности и ключевые позиции. К 22 января украинские силы в Большой Новоселке были окружены, местные командиры запрашивали разрешения на отступление.Прогнозируется, что потеря Большой Новоселки может повлечь дальнейшее отступление ВСУ с юго-восточной части Запорожской области. Судьба бойцов ВСУ остается неясной, неизвестно, сколько их ушло, погибло и попало в плен.При этом, как предполагает автор, российское руководство может перенести центр операций в другую область, например, в Красноармейск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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