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СМИ: санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России
СМИ: санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России - 29.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России
Санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, введенные перед уходом администрации бывшего американского президента Джо Байдена, до... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T02:25+0300
2025-01-29T02:25+0300
2025-01-29T02:25+0300
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ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, введенные перед уходом администрации бывшего американского президента Джо Байдена, до настоящего времени не смогли привести к сокращению экспортных поставок нефти из РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственные оценки.
"До настоящего времени нет явных признаков сокращения потоков (нефти - ред.) из России с момента введения мер Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США", - говорится в публикации.
Агентство признает, что вопреки введенным ограничениям фактический объем экспорта нефти из России вырос. Также отмечается, что РФ за последнее время нарастила отгрузки из терминалов, расположенных в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря.
США 10 января ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Также минфин США заявил, что изменил политику санкций и теперь они могут быть наложены на любое лицо за действующую или прошлую работу в секторе ТЭК РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Нефть, Энергетика, Экономика, РФ, США, ЗАПАД, Джо Байден, Владимир Путин, Минфин США, минфин США
СМИ: санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России
Блумберг: санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, введенные перед уходом администрации бывшего американского президента Джо Байдена, до настоящего времени не смогли привести к сокращению экспортных поставок нефти из РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственные оценки.
"До настоящего времени нет явных признаков сокращения потоков (нефти - ред.) из России с момента введения мер Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США", - говорится в публикации.
Агентство признает, что вопреки введенным ограничениям фактический объем экспорта нефти из России вырос. Также отмечается, что РФ за последнее время нарастила отгрузки из терминалов, расположенных в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря.
США 10 января ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Также минфин США заявил, что изменил политику санкций и теперь они могут быть наложены на любое лицо за действующую или прошлую работу в секторе ТЭК РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.