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ВСУ обстреляли Горловку 4 кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку 4 кассетными снарядами - 29.01.2025, ПРАЙМ
ВСУ обстреляли Горловку 4 кассетными снарядами
Украинские войска утром выпустили по районам Горловки четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров за пять минут, в том числе по центру города. Об этом... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:10+0300
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ДОНЕЦК, 29 янв – ПРАЙМ. Украинские войска утром выпустили по районам Горловки четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров за пять минут, в том числе по центру города. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный); 10:05 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в Telegram-канале управления. Также в Telegram-канале отметили, что ночью в 01:15 мск по центру Горловки прилетели три снаряда "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Спецоперация на Украине, Донецк, ВСУ, УКРАИНА
ВСУ обстреляли Горловку 4 кассетными снарядами
В ДНР зафиксировали обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 29 янв – ПРАЙМ. Украинские войска утром выпустили по районам Горловки четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров за пять минут, в том числе по центру города. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный); 10:05 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в Telegram-канале управления.
Также в Telegram-канале отметили, что ночью в 01:15 мск по центру Горловки прилетели три снаряда "натовского" калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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