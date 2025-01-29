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Мирный житель получил ранение в ходе обстрела ВСУ Горловки

Мирный житель получил ранение в ходе обстрела ВСУ Горловки - 29.01.2025, ПРАЙМ

Мирный житель получил ранение в ходе обстрела ВСУ Горловки

Мирный житель города Дзержинска, входящего в городской округ Горловка в ДНР, был ранен в результате обстрела украинским войсками. Также в Горловке обстрел... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T11:57+0300

2025-01-29T11:57+0300

2025-01-29T11:59+0300

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ДОНЕЦК, 29 янв – ПРАЙМ. Мирный житель города Дзержинска, входящего в городской округ Горловка в ДНР, был ранен в результате обстрела украинским войсками. Также в Горловке обстрел повредил ряд домов, о чем сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. По словам мэра, в результате обстрела центра Горловки поврежден ряд домов, автомобиль. Он также отметил, что один снаряд попал прямо в квартиру дома в центре города. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 10:15 мск украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Ранее сообщалось, что ВСУ в среду утром за пять минут выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру и Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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