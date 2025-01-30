https://1prime.ru/20250130/kirgiziya-854554955.html

Премьер Киргизии прибыл в Казахстан для участия в межправсовете ЕАЭС

Премьер Киргизии прибыл в Казахстан для участия в межправсовете ЕАЭС - 30.01.2025, ПРАЙМ

Премьер Киргизии прибыл в Казахстан для участия в межправсовете ЕАЭС

Премьер Киргизии Адылбек Касымалиев прибыл в Казахстан для участия в межправсовете Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в пресс-службе... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:56+0300

2025-01-30T12:56+0300

2025-01-30T12:56+0300

политика

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БИШКЕК, 30 янв – ПРАЙМ. Премьер Киргизии Адылбек Касымалиев прибыл в Казахстан для участия в межправсовете Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского правительства. “Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев с рабочим визитом прибыл в город Алматы, Республика Казахстан. Глава кабинета министров примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2025”, - говорится в сообщении. Уточняется, что также у премьера в Алма-Ате запланирован ряд двусторонних встреч.

https://1prime.ru/20250129/kirgiziya-854532809.html

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киргизия, казахстан, еаэс