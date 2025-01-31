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Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления
Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления - 31.01.2025, ПРАЙМ
Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления
Российские войска подошли к важному логистическому центру ВСУ в Донбассе — Покровску, и украинской армии придется сдать город, чтобы избежать окружения, пишет... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T23:33+0300
2025-01-31T23:33+0300
2025-01-31T23:34+0300
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские войска подошли к важному логистическому центру ВСУ в Донбассе — Покровску, и украинской армии придется сдать город, чтобы избежать окружения, пишет Reuters.Как заявляют эксперты, взятие Покровска позволит России атаковать на север и на запад.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас в городе осталось 7 тысяч жителей из прежних 60 тысяч. Там закрылось последнее почтовое отделение, почту доставляют на бронированном грузовике.Российские войска приблизились к ключевой автомобильной и железнодорожной дорогам. Они атакуют в пешем порядке, используя небольшие группы пехоты, которая атакует днем и ночью, умело используя местность и погодные условия.Покровск является важным центром снабжения, но из-за угрозы артиллерии и беспилотников его функция ограничена. Взятие города позволит России продвигаться на север или запад, включая Днепропетровскую область.Владимир Зеленский назначил генерала Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировкой. В Киеве рассчитывают, что этот ход может улучшить управление и взаимодействие между частями.Украине не хватает живой силы для надежного прикрытия линии фронта. Также в украинских подразделениях заканчивается пехота, увеличилось число дезертиров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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днр, россия, украина, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ДНР, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления
Reuters: взятие Покровска позволит России атаковать на двух направлениях
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ.
Российские войска подошли к важному логистическому центру ВСУ в Донбассе — Покровску, и украинской армии придется сдать город, чтобы избежать окружения, пишет Reuters
.
Как заявляют эксперты, взятие Покровска позволит России атаковать на север и на запад.
Сейчас в городе осталось 7 тысяч жителей из прежних 60 тысяч. Там закрылось последнее почтовое отделение, почту доставляют на бронированном грузовике.
"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ
Российские войска приблизились к ключевой автомобильной и железнодорожной дорогам. Они атакуют в пешем порядке, используя небольшие группы пехоты, которая атакует днем и ночью, умело используя местность и погодные условия.
Покровск является важным центром снабжения, но из-за угрозы артиллерии и беспилотников его функция ограничена. Взятие города позволит России продвигаться на север или запад, включая Днепропетровскую область.
Владимир Зеленский назначил генерала Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировкой. В Киеве рассчитывают, что этот ход может улучшить управление и взаимодействие между частями.
Украине не хватает живой силы для надежного прикрытия линии фронта. Также в украинских подразделениях заканчивается пехота, увеличилось число дезертиров.