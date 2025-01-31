Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250131/pokrovsk-854597771.html
Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления
Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления - 31.01.2025, ПРАЙМ
Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления
Российские войска подошли к важному логистическому центру ВСУ в Донбассе — Покровску, и украинской армии придется сдать город, чтобы избежать окружения, пишет... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T23:33+0300
2025-01-31T23:34+0300
спецоперация на украине
днр
россия
украина
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские войска подошли к важному логистическому центру ВСУ в Донбассе — Покровску, и украинской армии придется сдать город, чтобы избежать окружения, пишет Reuters.Как заявляют эксперты, взятие Покровска позволит России атаковать на север и на запад.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас в городе осталось 7 тысяч жителей из прежних 60 тысяч. Там закрылось последнее почтовое отделение, почту доставляют на бронированном грузовике.Российские войска приблизились к ключевой автомобильной и железнодорожной дорогам. Они атакуют в пешем порядке, используя небольшие группы пехоты, которая атакует днем и ночью, умело используя местность и погодные условия.Покровск является важным центром снабжения, но из-за угрозы артиллерии и беспилотников его функция ограничена. Взятие города позволит России продвигаться на север или запад, включая Днепропетровскую область.Владимир Зеленский назначил генерала Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировкой. В Киеве рассчитывают, что этот ход может улучшить управление и взаимодействие между частями.Украине не хватает живой силы для надежного прикрытия линии фронта. Также в украинских подразделениях заканчивается пехота, увеличилось число дезертиров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250130/spetsoperatsiya-854549424.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_8751ecafe1e30b5b237e287cd832d0fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
днр, россия, украина, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ДНР, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
23:33 31.01.2025 (обновлено: 23:34 31.01.2025)
 
Ключевой город близко. Российским войскам откроется два направления

Reuters: взятие Покровска позволит России атаковать на двух направлениях

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские войска подошли к важному логистическому центру ВСУ в Донбассе — Покровску, и украинской армии придется сдать город, чтобы избежать окружения, пишет Reuters.
Как заявляют эксперты, взятие Покровска позволит России атаковать на север и на запад.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Сейчас в городе осталось 7 тысяч жителей из прежних 60 тысяч. Там закрылось последнее почтовое отделение, почту доставляют на бронированном грузовике.
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ
30 января, 10:11
Российские войска приблизились к ключевой автомобильной и железнодорожной дорогам. Они атакуют в пешем порядке, используя небольшие группы пехоты, которая атакует днем и ночью, умело используя местность и погодные условия.
Покровск является важным центром снабжения, но из-за угрозы артиллерии и беспилотников его функция ограничена. Взятие города позволит России продвигаться на север или запад, включая Днепропетровскую область.
Владимир Зеленский назначил генерала Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировкой. В Киеве рассчитывают, что этот ход может улучшить управление и взаимодействие между частями.
Украине не хватает живой силы для надежного прикрытия линии фронта. Также в украинских подразделениях заканчивается пехота, увеличилось число дезертиров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеДНРРОССИЯУКРАИНАВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала