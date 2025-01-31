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Экономист рассказал, что ждет США при Трампе - 31.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономист рассказал, что ждет США при Трампе
Экономист рассказал, что ждет США при Трампе - 31.01.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал, что ждет США при Трампе
США ждет болезненное и долгое восстановление экономики и общества при новом президенте Дональде Трампе после "либеральной тирании" его предшественников, считает | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T07:20+0300
2025-01-31T07:20+0300
экономика
россия
мировая экономика
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джо байден
хантер байден
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МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. США ждет болезненное и долгое восстановление экономики и общества при новом президенте Дональде Трампе после "либеральной тирании" его предшественников, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "Революция здравого смысла" Трампа - это естественный возврат к консервативным ценностям, но экономика и общество настолько разрушены попыткой установления в США ультралиберальной (или либертарианской) тирании с опорой на маргинальные слои населения, что приходить в себя и, соответственно, в конкурентную форму Америке придется болезненно и долго", - написал он в своей статье "Китайская засада". При этом Яковенко отметил, что, по мнению экономистов, инфляционная "байденомика" предшественника Трампа экс-президента США Джо Байдена "подрывает саму возможность воссоздания реальной экономики в тени сохраняющейся гегемонии финансового сектора". "Восстанавливать патриотические настроения, сильно потрепанные воук-культурой, будет непросто. И тут как раз ставка делалась на достижение технологического превосходства, прежде всего в сфере ИИ (искусственного интеллекта – ред.). Но не поступит ли "тройка" IT-гигантов, которая наскоро сорганизовалась в рамках трамповского 500-миллиардного "Старгейта", так же, как оборонные подрядчики поступили с разработкой, мягко говоря, несовершенного F-35, на который ушло полтора годовых оборонных бюджета? Только в этот раз может возобладать искушение бросить деньги на фондовые рынки и "крутить" их там, сколько душе угодно", - подчеркнул он. В декабре 2024 года Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию Байдена, стоящего у белой доски. На доске можно увидеть описание того, как работает экономика при Байдене или "байденомика". "Байденомика" включает четыре пункта: граждане США платят налоги, которые отправляются на Украину, а потом попадают в руки сыну президента, Хантеру Байдену, который передает их отцу. В конце концов, Байден подписывает указ о помиловании сына. У картинки также есть подпись "Как работает байденомика".
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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192
40
россия, мировая экономика, сша, москва, рф, дональд трамп, джо байден, хантер байден, совбез, f-35 lightning ii
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, РФ, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден, Совбез, F-35 Lightning II
07:20 31.01.2025
 
Экономист рассказал, что ждет США при Трампе

Экономист Яковенко: США ждет болезненное восстановление экономики и общества при Трампе

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МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. США ждет болезненное и долгое восстановление экономики и общества при новом президенте Дональде Трампе после "либеральной тирании" его предшественников, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
"Революция здравого смысла" Трампа - это естественный возврат к консервативным ценностям, но экономика и общество настолько разрушены попыткой установления в США ультралиберальной (или либертарианской) тирании с опорой на маргинальные слои населения, что приходить в себя и, соответственно, в конкурентную форму Америке придется болезненно и долго", - написал он в своей статье "Китайская засада".
При этом Яковенко отметил, что, по мнению экономистов, инфляционная "байденомика" предшественника Трампа экс-президента США Джо Байдена "подрывает саму возможность воссоздания реальной экономики в тени сохраняющейся гегемонии финансового сектора".
"Восстанавливать патриотические настроения, сильно потрепанные воук-культурой, будет непросто. И тут как раз ставка делалась на достижение технологического превосходства, прежде всего в сфере ИИ (искусственного интеллекта – ред.). Но не поступит ли "тройка" IT-гигантов, которая наскоро сорганизовалась в рамках трамповского 500-миллиардного "Старгейта", так же, как оборонные подрядчики поступили с разработкой, мягко говоря, несовершенного F-35, на который ушло полтора годовых оборонных бюджета? Только в этот раз может возобладать искушение бросить деньги на фондовые рынки и "крутить" их там, сколько душе угодно", - подчеркнул он.
В декабре 2024 года Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию Байдена, стоящего у белой доски. На доске можно увидеть описание того, как работает экономика при Байдене или "байденомика". "Байденомика" включает четыре пункта: граждане США платят налоги, которые отправляются на Украину, а потом попадают в руки сыну президента, Хантеру Байдену, который передает их отцу. В конце концов, Байден подписывает указ о помиловании сына. У картинки также есть подпись "Как работает байденомика".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАМОСКВАРФДональд ТрампДжо БайденХантер БайденСовбезF-35 Lightning II
 
 
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