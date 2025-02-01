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В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света - 01.02.2025, ПРАЙМ

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света

На Украине в нескольких регионах начали действовать аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T09:34+0300

2025-02-01T09:34+0300

2025-02-01T09:34+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. На Украине в нескольких регионах начали действовать аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР. — Прим. ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольная ВСУ часть Запорожской области. — Прим. ред.), Кировоградской областях введены аварийные отключения", — говорится в сообщении.Утром первого февраля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.Местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях.

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украина, всу, укрэнерго