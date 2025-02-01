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В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света - 01.02.2025, ПРАЙМ
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В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света - 01.02.2025, ПРАЙМ
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света
На Украине в нескольких регионах начали действовать аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T09:34+0300
2025-02-01T09:34+0300
спецоперация на украине
украина
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укрэнерго
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. На Украине в нескольких регионах начали действовать аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР. — Прим. ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольная ВСУ часть Запорожской области. — Прим. ред.), Кировоградской областях введены аварийные отключения", — говорится в сообщении.Утром первого февраля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.Местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях.
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украина, всу, укрэнерго
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Укрэнерго
09:34 01.02.2025
 
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света

"Укрэнерго": в пяти регионах Украины действуют аварийные отключения

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. На Украине в нескольких регионах начали действовать аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР. — Прим. ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольная ВСУ часть Запорожской области. — Прим. ред.), Кировоградской областях введены аварийные отключения", — говорится в сообщении.
Утром первого февраля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
Местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
Объект энергетической инфраструктуры поражен в Полтавской области
08:30
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУУкрэнерго
 
 
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