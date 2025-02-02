https://1prime.ru/20250202/gorlovka-854612746.html

Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ

Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ - 02.02.2025, ПРАЙМ

Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ

Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T13:35+0300

2025-02-02T13:35+0300

2025-02-02T13:35+0300

спецоперация на украине

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ДОНЕЦК, 2 фев - ПРАЙМ. Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате обстрела посёлка Комарова со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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