https://1prime.ru/20250202/gorlovka-854612746.html
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ - 02.02.2025, ПРАЙМ
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ
Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T13:35+0300
2025-02-02T13:35+0300
2025-02-02T13:35+0300
спецоперация на украине
донецк
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83611/02/836110261_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_4b57cc2450a22a8d660069e6f0ef5226.jpg
ДОНЕЦК, 2 фев - ПРАЙМ. Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате обстрела посёлка Комарова со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250202/obstrel-854609726.html
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83611/02/836110261_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7c9eba09ba8a6934684ca592e5409005.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, всу
Спецоперация на Украине, Донецк, ВСУ
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ
Мэр Горловки: в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
ДОНЕЦК, 2 фев - ПРАЙМ. Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела посёлка Комарова со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР