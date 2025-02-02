Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ - 02.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250202/gorlovka-854612746.html
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ - 02.02.2025, ПРАЙМ
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ
Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T13:35+0300
2025-02-02T13:35+0300
спецоперация на украине
донецк
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83611/02/836110261_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_4b57cc2450a22a8d660069e6f0ef5226.jpg
ДОНЕЦК, 2 фев - ПРАЙМ. Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате обстрела посёлка Комарова со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250202/obstrel-854609726.html
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83611/02/836110261_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7c9eba09ba8a6934684ca592e5409005.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
донецк, всу
Спецоперация на Украине, Донецк, ВСУ
13:35 02.02.2025
 
Два мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате обстрелов ВСУ

Мэр Горловки: в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСитуация в Донецкой Народной Республике
Ситуация в Донецкой Народной Республике - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 2 фев - ПРАЙМ. Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела посёлка Комарова со стороны украинских террористов ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
09:32
 
Спецоперация на УкраинеДонецкВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала