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Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР - 02.02.2025, ПРАЙМ
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
Украинские войска утром в воскресенье за час дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T09:32+0300
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ДОНЕЦК, 2 фев - ПРАЙМ. Украинские войска утром в воскресенье за час дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении из Telegram-канала ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Донецк
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
Правительство ДРН сообщило об обстреле Горловки пятью снарядами
ДОНЕЦК, 2 фев - ПРАЙМ. Украинские войска утром в воскресенье за час дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении из Telegram-канала ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Мирный житель получил ранение в ходе обстрела ВСУ Горловки