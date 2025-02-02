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Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира

Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира - 02.02.2025, ПРАЙМ

Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира

Операция по взятию аэродрома в Киевской области, проведенная ВС России в самом начале СВО, войдет во все мировые учебники о военному делу. Об этом заявил... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T15:59+0300

2025-02-02T15:59+0300

2025-02-02T16:13+0300

спецоперация на украине

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военная операция

экспертное мнение

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Операция по взятию аэродрома в Киевской области, проведенная ВС России в самом начале СВО, войдет во все мировые учебники о военному делу. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сообщает NEWS.ru.Как сообщалось ранее, в операции по высадке российского десанта на аэродром "Антонов" у поселка Гостомель в Киевской области участвовали свыше 200 вертолетов ВС РФ, включая Ка-52 "Аллигатор" и Ми-17. По словам генерал-лейтенанта Анатолия Сурцукова, эта операция стала первой и пока единственной крупной высадкой российских десантников в ходе спецоперации. При этом все экипажи успешно выполнили поставленные задачи. Бои за аэродром "Антонов" продолжались с начала СВО до конца марта 2022 года.Дандыкин, со своей сторны, отметил, что "операция по взятию Гостомеля войдет в учебники военного искусства и в России, и за рубежом".Вместе с тем он заявил, что существенную роль в успешном проведении этой операции "сыграл фактор внезапности определенный, а также изучение того, что было на аэродроме в то время".

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вс рф, военная операция, экспертное мнение