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Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира
Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира - 02.02.2025, ПРАЙМ
Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира
Операция по взятию аэродрома в Киевской области, проведенная ВС России в самом начале СВО, войдет во все мировые учебники о военному делу. Об этом заявил... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T15:59+0300
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спецоперация на украине
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военная операция
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Операция по взятию аэродрома в Киевской области, проведенная ВС России в самом начале СВО, войдет во все мировые учебники о военному делу. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сообщает NEWS.ru.Как сообщалось ранее, в операции по высадке российского десанта на аэродром "Антонов" у поселка Гостомель в Киевской области участвовали свыше 200 вертолетов ВС РФ, включая Ка-52 "Аллигатор" и Ми-17. По словам генерал-лейтенанта Анатолия Сурцукова, эта операция стала первой и пока единственной крупной высадкой российских десантников в ходе спецоперации. При этом все экипажи успешно выполнили поставленные задачи. Бои за аэродром "Антонов" продолжались с начала СВО до конца марта 2022 года.Дандыкин, со своей сторны, отметил, что "операция по взятию Гостомеля войдет в учебники военного искусства и в России, и за рубежом".Вместе с тем он заявил, что существенную роль в успешном проведении этой операции "сыграл фактор внезапности определенный, а также изучение того, что было на аэродроме в то время".
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вс рф, военная операция, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, военная операция, экспертное мнение
15:59 02.02.2025 (обновлено: 16:13 02.02.2025)
 
Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира

Эксперт Дандыкин: операция по взятию Гостомеля войдет в военные учебники мира

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Операция по взятию аэродрома в Киевской области, проведенная ВС России в самом начале СВО, войдет во все мировые учебники о военному делу. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сообщает NEWS.ru.
Как сообщалось ранее, в операции по высадке российского десанта на аэродром "Антонов" у поселка Гостомель в Киевской области участвовали свыше 200 вертолетов ВС РФ, включая Ка-52 "Аллигатор" и Ми-17. По словам генерал-лейтенанта Анатолия Сурцукова, эта операция стала первой и пока единственной крупной высадкой российских десантников в ходе спецоперации. При этом все экипажи успешно выполнили поставленные задачи. Бои за аэродром "Антонов" продолжались с начала СВО до конца марта 2022 года.
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Дандыкин, со своей сторны, отметил, что "операция по взятию Гостомеля войдет в учебники военного искусства и в России, и за рубежом".
Вместе с тем он заявил, что существенную роль в успешном проведении этой операции "сыграл фактор внезапности определенный, а также изучение того, что было на аэродроме в то время".
 
Спецоперация на УкраинеВС РФвоенная операцияэкспертное мнение
 
 
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