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Тайна "красного анклава": части ВС России неожиданно оказались в тылу ВСУ - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Тайна "красного анклава": части ВС России неожиданно оказались в тылу ВСУ
Тайна "красного анклава": части ВС России неожиданно оказались в тылу ВСУ - 03.02.2025, ПРАЙМ
Тайна "красного анклава": части ВС России неожиданно оказались в тылу ВСУ
Подразделения ВС РФ вышли к селу Андреевка в ДНР, пройдя по балкам и траншеям ВСУ через зону, которая контролируется украинскими войсками. Такую же тактику они... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:33+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Подразделения ВС РФ вышли к селу Андреевка в ДНР, пройдя по балкам и траншеям ВСУ через зону, которая контролируется украинскими войсками. Такую же тактику они применили в селе Шевченко. Об этом рассказывается в публикации украинского издания "Зеркало недели".В Донецкой области, на южном фланге Покровского направления, севернее села Андреевка россияне оказывают давление на позиции Сил обороны [Украины] из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново — Андреевка. Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты.Как с недоумением отмечают авторы статьи, "недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окрестностях Андреевки, кое-кто воспринял его за ошибку или баг". Затем в материале поясняется, что в действительности "это отражение пребывания и закрепления в окрестностях села русской пехоты, которая лезет с разных сторон, даже сквозь позиции Сил обороны (Украины - прим. ред.)"Ссылаясь на данные украинского информационного ресурса DeepState, авторы объяснили возникновение "красного анклава" тем, что российские подразделения смогли зайти в тыл ВСУ, пробравшись "по накопанным укреплениям" ВСУ.При этом в статье отмечается, что на текущий момент Силы обороны с большим трудом обороняют Андреевку, но все же пока обороняют. Правда, тут же сообщается, что российские подразделения сосредотачивают свои усилия к югу от Андреевки, и это, как утверждается в статье, "может открыть дополнительные возможности для штурма села".
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вс рф, всу, днр
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, ДНР
16:33 03.02.2025 (обновлено: 16:34 03.02.2025)
 
Тайна "красного анклава": части ВС России неожиданно оказались в тылу ВСУ

"Зеркало недели": ВС РФ вышли к селу Андреевка в ДНР, пройдя сквозь позиции ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Подразделения ВС РФ вышли к селу Андреевка в ДНР, пройдя по балкам и траншеям ВСУ через зону, которая контролируется украинскими войсками. Такую же тактику они применили в селе Шевченко. Об этом рассказывается в публикации украинского издания "Зеркало недели".
В Донецкой области, на южном фланге Покровского направления, севернее села Андреевка россияне оказывают давление на позиции Сил обороны [Украины] из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново — Андреевка. Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты.
Как с недоумением отмечают авторы статьи, "недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окрестностях Андреевки, кое-кто воспринял его за ошибку или баг". Затем в материале поясняется, что в действительности "это отражение пребывания и закрепления в окрестностях села русской пехоты, которая лезет с разных сторон, даже сквозь позиции Сил обороны (Украины - прим. ред.)"
Ссылаясь на данные украинского информационного ресурса DeepState, авторы объяснили возникновение "красного анклава" тем, что российские подразделения смогли зайти в тыл ВСУ, пробравшись "по накопанным укреплениям" ВСУ.
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При этом в статье отмечается, что на текущий момент Силы обороны с большим трудом обороняют Андреевку, но все же пока обороняют. Правда, тут же сообщается, что российские подразделения сосредотачивают свои усилия к югу от Андреевки, и это, как утверждается в статье, "может открыть дополнительные возможности для штурма села".
 
Спецоперация на УкраинеВС РФВСУДНР
 
 
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