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Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями

Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями - 04.02.2025, ПРАЙМ

Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями

Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T05:36+0300

2025-02-04T05:36+0300

2025-02-04T05:36+0300

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зарубежнефть

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КАИР, 4 фев – ПРАЙМ, Рустам Имаев. Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "В Египте работают три крупные российские нефтегазовые компании – "Роснефть", "Лукойл" и "Зарубежнефть". "Роснефть" является партнером итальянской компании Eni на крупнейшем египетском газовом месторождении "Зохр" на шельфе Средиземного моря", - сообщил Борисенко. Также дипломат упомянул, что "Лукойл" и "Зарубежнефть" ведут разработки в разных частях Египта, считают концессии перспективными и в целом настроены на дальнейшую тесную кооперацию с египетскими партнерами. "Точно так же имеется большой интерес со стороны властей Египта", - отметил российский посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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россия, нефть, египет, каир, рф, роснефть, лукойл, зарубежнефть