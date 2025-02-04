https://1prime.ru/20250204/egipet-854646643.html
Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями
Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями - 04.02.2025, ПРАЙМ
Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями
Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T05:36+0300
2025-02-04T05:36+0300
2025-02-04T05:36+0300
энергетика
россия
нефть
египет
каир
рф
роснефть
лукойл
зарубежнефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854646643.jpg?1738636614
КАИР, 4 фев – ПРАЙМ, Рустам Имаев. Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"В Египте работают три крупные российские нефтегазовые компании – "Роснефть", "Лукойл" и "Зарубежнефть". "Роснефть" является партнером итальянской компании Eni на крупнейшем египетском газовом месторождении "Зохр" на шельфе Средиземного моря", - сообщил Борисенко.
Также дипломат упомянул, что "Лукойл" и "Зарубежнефть" ведут разработки в разных частях Египта, считают концессии перспективными и в целом настроены на дальнейшую тесную кооперацию с египетскими партнерами.
"Точно так же имеется большой интерес со стороны властей Египта", - отметил российский посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
египет
каир
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нефть, египет, каир, рф, роснефть, лукойл, зарубежнефть
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ЕГИПЕТ, Каир, РФ, Роснефть, Лукойл, Зарубежнефть
Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями
Посол: Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями
КАИР, 4 фев – ПРАЙМ, Рустам Имаев. Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"В Египте работают три крупные российские нефтегазовые компании – "Роснефть", "Лукойл" и "Зарубежнефть". "Роснефть" является партнером итальянской компании Eni на крупнейшем египетском газовом месторождении "Зохр" на шельфе Средиземного моря", - сообщил Борисенко.
Также дипломат упомянул, что "Лукойл" и "Зарубежнефть" ведут разработки в разных частях Египта, считают концессии перспективными и в целом настроены на дальнейшую тесную кооперацию с египетскими партнерами.
"Точно так же имеется большой интерес со стороны властей Египта", - отметил российский посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.