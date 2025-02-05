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Колумбийский лидер потребовал продать бизнес по добыче нефти в США

Колумбийский лидер потребовал продать бизнес по добыче нефти в США - 05.02.2025, ПРАЙМ

Колумбийский лидер потребовал продать бизнес по добыче нефти в США

Колумбийский лидер Густаво Петро на заседании совета министров потребовал от государственной компании Ecopetrol продать бизнес по добыче нефти в США методом... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T04:20+0300

2025-02-05T04:20+0300

2025-02-05T04:20+0300

энергетика

нефть

колумбия

сша

техас

occidental petroleum

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МЕХИКО, 5 фев - ПРАЙМ. Колумбийский лидер Густаво Петро на заседании совета министров потребовал от государственной компании Ecopetrol продать бизнес по добыче нефти в США методом гидроразрыва пласта, а вырученные средства инвестировать в чистую энергетику в Колумбии. "Сегодня я увидел, что Ecopetrol будет поддерживать операции по фрекингу до 2026 года. Если мы против фрекинга - а мы против фрекинга из-за гибели природы и гибели человечества - я хочу, чтобы это предприятие было продано для инвестиций в чистую энергетику в Колумбии. Это необходимо обсудить с технической и экономической точки зрения. Но не может быть, чтобы мы были за смерть, а не за жизнь, не при этом правительстве", — заявил президент в ходе заседания, которое транслируется в блоге его администрации в Х. Колумбийская государственная нефтегазовая компания Ecopetrol заявила накануне, что возобновляет совместный с Occidental Petroleum проект разработки в Техасе, который предусматривает новые инвестиции в размере 880 миллионов долларов США и бурение 91 эксплуатационной скважины. Согласно соглашению, компании-участники должны были работать вместе до середины 2026 года, когда в Колумбии пройдут президентские выборы.

колумбия

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, колумбия, сша, техас, occidental petroleum