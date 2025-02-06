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Спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21% - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21%
Спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21% - 06.02.2025, ПРАЙМ
Спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21%
Спрос на новые смартфоны Samsung в России на 21% выше, чем был на прошлогоднюю модель, при этом более трети всех купленных гаджетов приходится на Москву,... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T06:45+0300
2025-02-06T06:45+0300
технологии
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
samsung
м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Спрос на новые смартфоны Samsung в России на 21% выше, чем был на прошлогоднюю модель, при этом более трети всех купленных гаджетов приходится на Москву, подсчитали для РИА Новости специалисты группы "М.Видео-Эльдорадо". Ранее в январе российские ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S25, который закончился 3 февраля. Цена варьируется от 99,99 тысячи рублей до 209,99 тысячи рублей. "Спрос на линейку смартфонов Galaxy S25 вырос на 21% по сравнению с прошлым поколением – Galaxy S24. Galaxy S25 Ultra оказался популярнее S24 Ultra на 36%, самая востребованная модель – 512 ГБ. Galaxy S25+ превзошел S24+ по продажам на 17%, самый продаваемый вариант – 512 ГБ. Базовый Galaxy S25 продается лучше S24 на 32%", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных компании по продажам смартфонов. Отмечается, что в топ-5 самых популярных городов вошли Москва с долей 34,5%, Санкт-Петербург - 6%, а также промышленные центры России – Екатеринбург (3%), Челябинск (2,8%) и Новосибирск (2,7%). По словам руководителя департамента "Телеком и Гаджеты" компании Екатерины Иксановой, высокий спрос на новые смартфоны в этих городах объясняется в первую очередь тем, что они задают тренды в потреблении технологий.
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технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, samsung, м.видео-эльдорадо
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Samsung, М.Видео-Эльдорадо
06:45 06.02.2025
 
Спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21%

"М.Видео-Эльдорадо": спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21%

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Спрос на новые смартфоны Samsung в России на 21% выше, чем был на прошлогоднюю модель, при этом более трети всех купленных гаджетов приходится на Москву, подсчитали для РИА Новости специалисты группы "М.Видео-Эльдорадо".
Ранее в январе российские ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S25, который закончился 3 февраля. Цена варьируется от 99,99 тысячи рублей до 209,99 тысячи рублей.
"Спрос на линейку смартфонов Galaxy S25 вырос на 21% по сравнению с прошлым поколением – Galaxy S24. Galaxy S25 Ultra оказался популярнее S24 Ultra на 36%, самая востребованная модель – 512 ГБ. Galaxy S25+ превзошел S24+ по продажам на 17%, самый продаваемый вариант – 512 ГБ. Базовый Galaxy S25 продается лучше S24 на 32%", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных компании по продажам смартфонов.
Отмечается, что в топ-5 самых популярных городов вошли Москва с долей 34,5%, Санкт-Петербург - 6%, а также промышленные центры России – Екатеринбург (3%), Челябинск (2,8%) и Новосибирск (2,7%).
По словам руководителя департамента "Телеком и Гаджеты" компании Екатерины Иксановой, высокий спрос на новые смартфоны в этих городах объясняется в первую очередь тем, что они задают тренды в потреблении технологий.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГSamsungМ.Видео-Эльдорадо
 
 
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