https://1prime.ru/20250206/spros-854710100.html

Спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21%

Спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21% - 06.02.2025, ПРАЙМ

Спрос на новые смартфоны Samsung в России вырос на 21%

Спрос на новые смартфоны Samsung в России на 21% выше, чем был на прошлогоднюю модель, при этом более трети всех купленных гаджетов приходится на Москву,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T06:45+0300

2025-02-06T06:45+0300

2025-02-06T06:45+0300

технологии

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

екатеринбург

samsung

м.видео-эльдорадо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854710100.jpg?1738813549

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Спрос на новые смартфоны Samsung в России на 21% выше, чем был на прошлогоднюю модель, при этом более трети всех купленных гаджетов приходится на Москву, подсчитали для РИА Новости специалисты группы "М.Видео-Эльдорадо". Ранее в январе российские ритейлеры начали принимать предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S25, который закончился 3 февраля. Цена варьируется от 99,99 тысячи рублей до 209,99 тысячи рублей. "Спрос на линейку смартфонов Galaxy S25 вырос на 21% по сравнению с прошлым поколением – Galaxy S24. Galaxy S25 Ultra оказался популярнее S24 Ultra на 36%, самая востребованная модель – 512 ГБ. Galaxy S25+ превзошел S24+ по продажам на 17%, самый продаваемый вариант – 512 ГБ. Базовый Galaxy S25 продается лучше S24 на 32%", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных компании по продажам смартфонов. Отмечается, что в топ-5 самых популярных городов вошли Москва с долей 34,5%, Санкт-Петербург - 6%, а также промышленные центры России – Екатеринбург (3%), Челябинск (2,8%) и Новосибирск (2,7%). По словам руководителя департамента "Телеком и Гаджеты" компании Екатерины Иксановой, высокий спрос на новые смартфоны в этих городах объясняется в первую очередь тем, что они задают тренды в потреблении технологий.

москва

санкт-петербург

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, samsung, м.видео-эльдорадо