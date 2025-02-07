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Российские войска освободили Дзержинск в ДНР
Российские войска освободили Дзержинск в ДНР - 07.02.2025, ПРАЙМ
Российские войска освободили Дзержинск в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России в пятницу освободили город Дзержинск в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:14+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Подразделения Вооруженных сил России в пятницу освободили город Дзержинск в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ. Как отмечает ведомство, город Дзержинск был освобожден 7 февраля в результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДНР, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ
Российские войска освободили Дзержинск в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР