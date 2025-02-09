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Российские войска взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР - 09.02.2025, ПРАЙМ
Российские войска взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T12:14+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Спецоперация на Украине, РФ, РОССИЯ, Минобороны РФ, ДНР
Российские войска взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР