https://1prime.ru/20250209/minoborony-854790183.html

Российские войска взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР - 09.02.2025, ПРАЙМ

Российские войска взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР

Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T12:14+0300

2025-02-09T12:14+0300

2025-02-09T12:14+0300

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

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