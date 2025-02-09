https://1prime.ru/20250209/neft-854791123.html

Росморречфлот не обнаружил следы нефти на месте севшего на мель балкера

Росморречфлот не обнаружил следы нефти на месте севшего на мель балкера - 09.02.2025, ПРАЙМ

Росморречфлот не обнаружил следы нефти на месте севшего на мель балкера

Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер "AN YANG 2", нет, сообщили агентству РИА Новости в... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T13:27+0300

2025-02-09T13:27+0300

2025-02-09T13:27+0300

происшествия

россия

сахалин

росморречфлот

нефть

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер "AN YANG 2", нет, сообщили агентству РИА Новости в Росморречфлоте. "Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет", — ответили в ведомстве на вопрос об угрозе загрязнения акватории на Сахалине из-за севшего на мель грузового судна. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Позже в Невельском районе был введен режим ЧС муниципального характера.

https://1prime.ru/20250209/sahalin-854786435.html

сахалин

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россия, сахалин, росморречфлот, нефть