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Росморречфлот не обнаружил следы нефти на месте севшего на мель балкера
Росморречфлот не обнаружил следы нефти на месте севшего на мель балкера - 09.02.2025, ПРАЙМ
Росморречфлот не обнаружил следы нефти на месте севшего на мель балкера
Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер "AN YANG 2", нет, сообщили агентству РИА Новости в... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T13:27+0300
2025-02-09T13:27+0300
2025-02-09T13:27+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер "AN YANG 2", нет, сообщили агентству РИА Новости в Росморречфлоте. "Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет", — ответили в ведомстве на вопрос об угрозе загрязнения акватории на Сахалине из-за севшего на мель грузового судна. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Позже в Невельском районе был введен режим ЧС муниципального характера.
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россия, сахалин, росморречфлот, нефть
Происшествия, РОССИЯ, Сахалин, Росморречфлот, Нефть
Росморречфлот не обнаружил следы нефти на месте севшего на мель балкера
Росморречфлот: следы разлива нефти на месте севшего на мель балкера отсутствуют
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер "AN YANG 2", нет, сообщили агентству РИА Новости в Росморречфлоте.
"Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет", — ответили в ведомстве на вопрос об угрозе загрязнения акватории на Сахалине из-за севшего на мель грузового судна.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Позже в Невельском районе был введен режим ЧС муниципального характера.
На Сахалине выясняют обстоятельства ЧП с иностранным судном