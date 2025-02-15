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Белоруссия не представляет угрозы странам-соседям, заявили в Совбезе страны - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Белоруссия не представляет угрозы странам-соседям, заявили в Совбезе страны
Белоруссия не представляет угрозы странам-соседям, заявили в Совбезе страны - 15.02.2025, ПРАЙМ
Белоруссия не представляет угрозы странам-соседям, заявили в Совбезе страны
Белоруссия не представляет угрозы и никак не провоцирует своих соседей, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T15:13+0300
2025-02-15T15:13+0300
политика
белоруссия
минск
совбез
военные учения
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МИНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Белоруссия не представляет угрозы и никак не провоцирует своих соседей, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович."Мы не представляем никому никакой угрозы, не увеличиваем численность вооруженных сил, не увеличиваем численность вооружения, в отличие от наших соседей, поляков и прибалтов, которые сделали ставку на милитаризацию. Кроме того, мы не увеличиваем количество учений. Они у нас проходят на плановой основе", - приводит слова Вольфовича агентство Белта. Кроме того, Вольфович отметил, что на сопредельной территории в 2025 году планируется проведение около 100 учений, в том числе вблизи белорусских границ. Белоруссия не проводит учения у границ Польши и стран Прибалтики, тем самым демонстрируя пример добрососедских отношений и взаимного уважения без каких-либо угроз и претензий к другим странам, подчеркнул госсекретарь. "Поэтому все мероприятия, которые сегодня проводятся, нацелены на восстановление навыков для того, чтобы при необходимости мы смогли развернуть свои вооруженные силы до той численности, которая даст возможность нанести противнику неприемлемый ущерб и тем, кто посмеет вступить на нашу землю", - заключил Вольфович.По словам Вольфовича, на данный момент в Белоруссии активно идет боевая подготовка в вооруженных силах и в других структурах военной организации страны. В частности, госсекретарь Совбеза отметил проверку министерством обороны Белоруссии боевой готовности и проведение комплекса мероприятий по формированию нескольких соединений, а также призыв военнообязанных запаса.Вольфович также сообщил, что лично присутствовал на полигоне, где проводились занятия с военнообязанными запаса. По итогам занятий можно сказать, что люди с пониманием приходят восстановить необходимые навыки, заключил он.
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белоруссия, минск, совбез, военные учения
Политика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Совбез, военные учения
15:13 15.02.2025
 
Белоруссия не представляет угрозы странам-соседям, заявили в Совбезе страны

Совбез Белоруссии: Минск никак не угрожает и не провоцирует соседние страны

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Белоруссия не представляет угрозы и никак не провоцирует своих соседей, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
"Мы не представляем никому никакой угрозы, не увеличиваем численность вооруженных сил, не увеличиваем численность вооружения, в отличие от наших соседей, поляков и прибалтов, которые сделали ставку на милитаризацию. Кроме того, мы не увеличиваем количество учений. Они у нас проходят на плановой основе", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
Кроме того, Вольфович отметил, что на сопредельной территории в 2025 году планируется проведение около 100 учений, в том числе вблизи белорусских границ. Белоруссия не проводит учения у границ Польши и стран Прибалтики, тем самым демонстрируя пример добрососедских отношений и взаимного уважения без каких-либо угроз и претензий к другим странам, подчеркнул госсекретарь.
"Поэтому все мероприятия, которые сегодня проводятся, нацелены на восстановление навыков для того, чтобы при необходимости мы смогли развернуть свои вооруженные силы до той численности, которая даст возможность нанести противнику неприемлемый ущерб и тем, кто посмеет вступить на нашу землю", - заключил Вольфович.
По словам Вольфовича, на данный момент в Белоруссии активно идет боевая подготовка в вооруженных силах и в других структурах военной организации страны. В частности, госсекретарь Совбеза отметил проверку министерством обороны Белоруссии боевой готовности и проведение комплекса мероприятий по формированию нескольких соединений, а также призыв военнообязанных запаса.
Вольфович также сообщил, что лично присутствовал на полигоне, где проводились занятия с военнообязанными запаса. По итогам занятий можно сказать, что люди с пониманием приходят восстановить необходимые навыки, заключил он.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
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