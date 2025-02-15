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В саратовском аэропорту задержали рейс из-за атаки БПЛА

В саратовском аэропорту задержали рейс из-за атаки БПЛА - 15.02.2025, ПРАЙМ

В саратовском аэропорту задержали рейс из-за атаки БПЛА

Один рейс на прилет и один на вылет задержаны в саратовском аэропорту "Гагарин" из-за введенных ограничений на полеты в связи с атакой БПЛА на регион, следует... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T07:41+0300

2025-02-15T07:41+0300

2025-02-15T07:41+0300

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САРАТОВ, 15 фев - ПРАЙМ. Один рейс на прилет и один на вылет задержаны в саратовском аэропорту "Гагарин" из-за введенных ограничений на полеты в связи с атакой БПЛА на регион, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на субботу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников, в том числе два - над Саратовской областью. Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. По данным онлайн-табло, рейс SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 мск, задерживается на полтора часа. Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в Москву – перенос с 11.05 (10.05 мск) до 13.50 (12.50 мск).

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бизнес, россия, рф, астрахань, владикавказ, минобороны рф, росавиация, аэрофлот