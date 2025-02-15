https://1prime.ru/20250215/bpl-854954358.html
В саратовском аэропорту задержали рейс из-за атаки БПЛА
В саратовском аэропорту задержали рейс из-за атаки БПЛА - 15.02.2025, ПРАЙМ
В саратовском аэропорту задержали рейс из-за атаки БПЛА
Один рейс на прилет и один на вылет задержаны в саратовском аэропорту "Гагарин" из-за введенных ограничений на полеты в связи с атакой БПЛА на регион, следует... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T07:41+0300
2025-02-15T07:41+0300
2025-02-15T07:41+0300
бизнес
россия
рф
астрахань
владикавказ
минобороны рф
росавиация
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854954358.jpg?1739594467
САРАТОВ, 15 фев - ПРАЙМ. Один рейс на прилет и один на вылет задержаны в саратовском аэропорту "Гагарин" из-за введенных ограничений на полеты в связи с атакой БПЛА на регион, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на субботу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников, в том числе два - над Саратовской областью. Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска.
По данным онлайн-табло, рейс SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 мск, задерживается на полтора часа. Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в Москву – перенос с 11.05 (10.05 мск) до 13.50 (12.50 мск).
рф
астрахань
владикавказ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, астрахань, владикавказ, минобороны рф, росавиация, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, РФ, АСТРАХАНЬ, Владикавказ, Минобороны РФ, Росавиация, Аэрофлот
В саратовском аэропорту задержали рейс из-за атаки БПЛА
В саратовском аэропорту "Гагарин" задержали рейс из-за ограничений на полеты
САРАТОВ, 15 фев - ПРАЙМ. Один рейс на прилет и один на вылет задержаны в саратовском аэропорту "Гагарин" из-за введенных ограничений на полеты в связи с атакой БПЛА на регион, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на субботу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников, в том числе два - над Саратовской областью. Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска.
По данным онлайн-табло, рейс SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 мск, задерживается на полтора часа. Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в Москву – перенос с 11.05 (10.05 мск) до 13.50 (12.50 мск).