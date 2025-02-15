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Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и дать предложения по Украине

Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и дать предложения по Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и дать предложения по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться" и выдвинуть вместо этого конкретные предложения по миру на Украине. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T15:04+0300

2025-02-15T15:04+0300

2025-02-15T15:04+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться" и выдвинуть вместо этого конкретные предложения по миру на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. "И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи", - предложил Рютте."Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности", - добавил он.

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нато, ес, украина, марк рютте