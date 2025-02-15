https://1prime.ru/20250215/ryutte-854959407.html
Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и дать предложения по Украине
Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и дать предложения по Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и дать предложения по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться" и выдвинуть вместо этого конкретные предложения по миру на Украине. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T15:04+0300
2025-02-15T15:04+0300
2025-02-15T15:04+0300
спецоперация на украине
нато
ес
украина
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926664_0:11:3604:2038_1920x0_80_0_0_2917bd187857689c5546471d6b7dca69.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться" и выдвинуть вместо этого конкретные предложения по миру на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. "И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи", - предложил Рютте."Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности", - добавил он.
https://1prime.ru/20250215/evrosovet-854958752.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926664_873:0:3604:2048_1920x0_80_0_0_5f452952534d5f69c0c2ebf0806d8cd9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, ес, украина, марк рютте
Спецоперация на Украине, НАТО, ЕС, УКРАИНА, Марк Рютте
Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и дать предложения по Украине
Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и выступить с предложениями по Украине
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться" и выдвинуть вместо этого конкретные предложения по миру на Украине.
С таким заявлением он выступил в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
"И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи", - предложил Рютте.
Прочный мир на Украине - это не просто "прекращение огня", заявил Кошта
"Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности", - добавил он.