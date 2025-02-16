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"Без участия Киева". СМИ рассказали о послании Украине от США
"Без участия Киева". СМИ рассказали о послании Украине от США - 16.02.2025, ПРАЙМ
"Без участия Киева". СМИ рассказали о послании Украине от США
Украине придется смириться с тем, что мирные переговоры, касающиеся завершения конфликта в стране пройдут между США и Россией, сообщает издание National... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T10:52+0300
2025-02-16T10:52+0300
2025-02-16T10:52+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Украине придется смириться с тем, что мирные переговоры, касающиеся завершения конфликта в стране пройдут между США и Россией, сообщает издание National Interest."Администрация Трампа дала четко понять, что она будет договариваться о завершении с виду нескончаемого конфликта на Украине без участия Киева", — говорится в материале.Как сообщает издание, на данный момент Украине, которая привыкла к почтительному отношению со стороны Белого дома и бывшего президента США Джо Байдена, остается просто принять и согласиться на любые решения, к которым придут действующий президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.Кроме того, National Interest указало, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией и подчеркнуло, что для Киева наилучшим решением будет являться урегулирование ситуации путем отказа от территорий, иначе страна не сможет избежать окончательного разгрома на поле боя.
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украина, сша, джо байден, дональд трамп, россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Джо Байден, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
"Без участия Киева". СМИ рассказали о послании Украине от США
National Interest: мирные переговоры между Россией и США пройдут без Украины
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ.
Украине придется смириться с тем, что мирные переговоры, касающиеся завершения конфликта в стране пройдут между США и Россией, сообщает издание National Interest
.
"Администрация Трампа дала четко понять, что она будет договариваться о завершении с виду нескончаемого конфликта на Украине без участия Киева", — говорится в материале.
Как сообщает издание, на данный момент Украине, которая привыкла к почтительному отношению со стороны Белого дома и бывшего президента США Джо Байдена, остается просто принять и согласиться на любые решения, к которым придут действующий президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.
Кроме того, National Interest указало, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией и подчеркнуло, что для Киева наилучшим решением будет являться урегулирование ситуации путем отказа от территорий, иначе страна не сможет избежать окончательного разгрома на поле боя.
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