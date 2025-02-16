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СМИ рассказали, какой исход ждет ВСУ к лету - 16.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали, какой исход ждет ВСУ к лету
СМИ рассказали, какой исход ждет ВСУ к лету - 16.02.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, какой исход ждет ВСУ к лету
Если США окончательно прекратят оказывать помощь Украине, ВСУ рискуют к лету оказаться в весьма непростом положении, пишет газета Guardian. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T14:26+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Если США окончательно прекратят оказывать помощь Украине, ВСУ рискуют к лету оказаться в весьма непростом положении, пишет газета Guardian."По словам нескольких источников в Киеве, заявивших, что линия фронта хоть и стабилизировалась с конца прошлого года, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США", — сообщается в материале.Как отметила газета, в последнее время украинская армия все чаще сталкивается с дезертирством, а также никак не может решить проблемы набора новых солдат и истощения военнослужащих на передовой.Ранее, 12 февраля, депутат Верховной рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО сообщил, что Украину будут ждать большие потери на фронте, если США остановят поставку вооружений.В свою очередь, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC сообщил, что при новой администрации в Белом доме Украине не стоит ожидать таких объемов помощи со стороны Вашингтона, какими они были при бывшем президенте США Джо Байдене.Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам на 90 дней. Целью американский президент обозначил оценку соответствия программ помощи внешней политике США. Как отмечала газета Wall Street Journal, приостановка помощи со стороны США повлечет за собой заморозку финансирования Украины и Тайваня на закупку американского вооружения. Однако газета отметила, что США не являются единственным источником получения вооружения для Украины и Тайваня.
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украина, сша, дональд трамп, джо байден, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ВСУ
14:26 16.02.2025
 
СМИ рассказали, какой исход ждет ВСУ к лету

Guardian: если США остановит военную помощь, ВСУ окажутся в трудном положении

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Если США окончательно прекратят оказывать помощь Украине, ВСУ рискуют к лету оказаться в весьма непростом положении, пишет газета Guardian.
"По словам нескольких источников в Киеве, заявивших, что линия фронта хоть и стабилизировалась с конца прошлого года, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США", — сообщается в материале.
Как отметила газета, в последнее время украинская армия все чаще сталкивается с дезертирством, а также никак не может решить проблемы набора новых солдат и истощения военнослужащих на передовой.
Ранее, 12 февраля, депутат Верховной рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО сообщил, что Украину будут ждать большие потери на фронте, если США остановят поставку вооружений.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC сообщил, что при новой администрации в Белом доме Украине не стоит ожидать таких объемов помощи со стороны Вашингтона, какими они были при бывшем президенте США Джо Байдене.
Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам на 90 дней. Целью американский президент обозначил оценку соответствия программ помощи внешней политике США. Как отмечала газета Wall Street Journal, приостановка помощи со стороны США повлечет за собой заморозку финансирования Украины и Тайваня на закупку американского вооружения. Однако газета отметила, что США не являются единственным источником получения вооружения для Украины и Тайваня.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
"Без участия Киева". СМИ рассказали о послании Украине от США
10:52
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАДональд ТрампДжо БайденВСУ
 
 
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