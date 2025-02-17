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В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву
В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву
Германия объявила в понедельник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 56 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для IRIS-T SLM и... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T23:38+0300
2025-02-17T23:38+0300
спецоперация на украине
германия
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БЕРЛИН, 17 фев - ПРАЙМ. Германия объявила в понедельник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 56 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, а также 300 ударных беспилотников HF-1, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ. Отмечается, что, помимо бронемашин, Германия направила Киеву боеприпасы для танка Leopard 1 и для боевых машин пехоты Marder. Кроме того, Украине отправили 41 тысячу единиц боеприпасов для систем ЗСУ Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (финансируются совместно с Данией и Норвегией), 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 2 тысячи - калибра 122 миллиметра. Кроме того, Берлин направил Киеву 51 разведывательный беспилотник Vector с запасными частями, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 29 разведывательных БПЛА Songbird, 14 БПЛА Hornet XR, две машины разминирования Wisent с запчастями, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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германия, украина, оружие
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, оружие
23:38 17.02.2025
 
В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву

В новый пакет помощи Киеву от ФРГ вошли ракеты для IRIS-T, БПЛА и бронемашины

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Николай Филяков
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БЕРЛИН, 17 фев - ПРАЙМ. Германия объявила в понедельник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 56 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, а также 300 ударных беспилотников HF-1, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ.
Отмечается, что, помимо бронемашин, Германия направила Киеву боеприпасы для танка Leopard 1 и для боевых машин пехоты Marder. Кроме того, Украине отправили 41 тысячу единиц боеприпасов для систем ЗСУ Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (финансируются совместно с Данией и Норвегией), 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 2 тысячи - калибра 122 миллиметра.
Кроме того, Берлин направил Киеву 51 разведывательный беспилотник Vector с запасными частями, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 29 разведывательных БПЛА Songbird, 14 БПЛА Hornet XR, две машины разминирования Wisent с запчастями, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Шольц на саммите в Париже: мы должны продолжать поддерживать Украину
Вчера, 21:18
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАоружие
 
 
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