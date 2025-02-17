https://1prime.ru/20250217/germaniya-855013828.html

В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву

В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Германии перечислили содержание нового пакета военной помощи Киеву

Германия объявила в понедельник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 56 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для IRIS-T SLM и... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T23:38+0300

2025-02-17T23:38+0300

2025-02-17T23:38+0300

спецоперация на украине

германия

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БЕРЛИН, 17 фев - ПРАЙМ. Германия объявила в понедельник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 56 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, а также 300 ударных беспилотников HF-1, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ. Отмечается, что, помимо бронемашин, Германия направила Киеву боеприпасы для танка Leopard 1 и для боевых машин пехоты Marder. Кроме того, Украине отправили 41 тысячу единиц боеприпасов для систем ЗСУ Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (финансируются совместно с Данией и Норвегией), 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 2 тысячи - калибра 122 миллиметра. Кроме того, Берлин направил Киеву 51 разведывательный беспилотник Vector с запасными частями, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 29 разведывательных БПЛА Songbird, 14 БПЛА Hornet XR, две машины разминирования Wisent с запчастями, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://1prime.ru/20250217/sholts-855011979.html

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германия, украина, оружие