https://1prime.ru/20250218/internatsional-855030493.html

Медведев обвинил Европу в формировании "интернационала" против Трампа

Медведев обвинил Европу в формировании "интернационала" против Трампа - 18.02.2025, ПРАЙМ

Медведев обвинил Европу в формировании "интернационала" против Трампа

Киевский режим атаковал международный нефтяной объект в то время, когда в Париже проходила встреча европейских лидеров, и что в Европе формируется... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:19+0300

2025-02-18T13:19+0300

2025-02-18T13:19+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Киевский режим атаковал международный нефтяной объект в то время, когда в Париже проходила встреча европейских лидеров, и что в Европе формируется "интернационал" против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев"Киевский наркоман атаковал нефтяной объект, принадлежащий международному Каспийскому трубопроводному консорциуму, по которому проходит американская нефть. Антитрамповский интернационал, кажется, формируется в Европе", - опубликовал пост Медведев в соцсети X. В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская") подвергся атаке с использованием семи беспилотников, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В КТК сообщили, что после атаки транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется в ограниченном режиме.НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.На саммит, проходивший в понедельник в Париже, приехали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

https://1prime.ru/20250218/medvedev-855020937.html

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нефть, россия, париж, европа, дмитрий медведев, дональд трамп, евросовет, совбез, урсула фон дер ляйен, ктк