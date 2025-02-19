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СДЭК увеличил объем авиаперевозок в 2024 году на 3%

СДЭК увеличил объем авиаперевозок в 2024 году на 3% - 19.02.2025, ПРАЙМ

СДЭК увеличил объем авиаперевозок в 2024 году на 3%

Международный логистический оператор СДЭК увеличил объем авиаперевозок на 3%, с 21,7 до 22,38 тысячи тонн в 2024 году, сообщил оператор. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T05:17+0300

2025-02-19T05:17+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Международный логистический оператор СДЭК увеличил объем авиаперевозок на 3%, с 21,7 до 22,38 тысячи тонн в 2024 году, сообщил оператор. "Международный логистический оператор СДЭК подвел итоги авиационных перевозок за 2024 год: объем грузов, перевезенных по России и странам ЕАЭС, составил 22 385 тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году", - сообщили в СДЭК. Среди международных направлений чаще всего грузы отправлялись из России в Киргизию, Армению, Узбекистан, Грузию, Китай. В Россию наибольшее число авиаперевозок было зафиксировано из Киргизии, Китая, Финляндии, США и Армении. Чаще всего по регионам грузы перевозили из Москвы в Петропавловск-Камчатский, Норильск, Якутск, Калининград и из Владивостока в Москву "Наиболее востребованными грузами остаются запчасти, товары интернет-магазинов (одежда, косметика) и срочные документы", - добавили в СДЭК.

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