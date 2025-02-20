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Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП
Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП - 20.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП
Минпромторг РФ рассматривает возможность увеличения лимитов кредитования предприятий через Фонд развития промышленности (ФРП) до 3-5 миллиардов рублей с учетом... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:28+0300
2025-02-20T13:28+0300
2025-02-20T13:28+0300
экономика
финансы
антон алиханов
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фрп
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность увеличения лимитов кредитования предприятий через Фонд развития промышленности (ФРП) до 3-5 миллиардов рублей с учетом высокой ставки ЦБ РФ, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Этап коммерциализации - это Фонд развития промышленности, кластерная инвестплатформа. Мы сейчас с коллегами думаем над пересмотром лимитов кредитования по ФРП. Очевидно, что мы будем поднимать его до 3 или 5 миллиардов рублей для того, чтобы как раз дать возможность реализовывать проекты с учетом высокой ставки Центробанка в таком синдицированном формате с поддержкой под 3-5% годовых", - сообщил министр на Форуме будущих технологий. ФРП финансирует проекты предприятий из разных отраслей обрабатывающей промышленности. В 2024 году фонд предоставил более 104 миллиардов рублей льготных средств и начал финансирование 283 новых проектов промышленных предприятий. ФРП также выступает оператором кластерной инвестиционной платформы (КИП). Решение о поддержке проекта с использованием механизма КИП принимает межведомственная комиссия при Минпромторге РФ.
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финансы, антон алиханов, минпромторг, фрп, фонд развития промышленности
Экономика, Финансы, Антон Алиханов, Минпромторг, ФРП, Фонд развития промышленности
Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП
Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования предприятий через ФРП
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность увеличения лимитов кредитования предприятий через Фонд развития промышленности (ФРП) до 3-5 миллиардов рублей с учетом высокой ставки ЦБ РФ, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Этап коммерциализации - это Фонд развития промышленности, кластерная инвестплатформа. Мы сейчас с коллегами думаем над пересмотром лимитов кредитования по ФРП. Очевидно, что мы будем поднимать его до 3 или 5 миллиардов рублей для того, чтобы как раз дать возможность реализовывать проекты с учетом высокой ставки Центробанка в таком синдицированном формате с поддержкой под 3-5% годовых", - сообщил министр на Форуме будущих технологий.
ФРП финансирует проекты предприятий из разных отраслей обрабатывающей промышленности. В 2024 году фонд предоставил более 104 миллиардов рублей льготных средств и начал финансирование 283 новых проектов промышленных предприятий. ФРП также выступает оператором кластерной инвестиционной платформы (КИП). Решение о поддержке проекта с использованием механизма КИП принимает межведомственная комиссия при Минпромторге РФ.
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