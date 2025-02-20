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Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП - 20.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/kredit-855104232.html
Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП
Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП - 20.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП
Минпромторг РФ рассматривает возможность увеличения лимитов кредитования предприятий через Фонд развития промышленности (ФРП) до 3-5 миллиардов рублей с учетом... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:28+0300
2025-02-20T13:28+0300
экономика
финансы
антон алиханов
минпромторг
фрп
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность увеличения лимитов кредитования предприятий через Фонд развития промышленности (ФРП) до 3-5 миллиардов рублей с учетом высокой ставки ЦБ РФ, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Этап коммерциализации - это Фонд развития промышленности, кластерная инвестплатформа. Мы сейчас с коллегами думаем над пересмотром лимитов кредитования по ФРП. Очевидно, что мы будем поднимать его до 3 или 5 миллиардов рублей для того, чтобы как раз дать возможность реализовывать проекты с учетом высокой ставки Центробанка в таком синдицированном формате с поддержкой под 3-5% годовых", - сообщил министр на Форуме будущих технологий. ФРП финансирует проекты предприятий из разных отраслей обрабатывающей промышленности. В 2024 году фонд предоставил более 104 миллиардов рублей льготных средств и начал финансирование 283 новых проектов промышленных предприятий. ФРП также выступает оператором кластерной инвестиционной платформы (КИП). Решение о поддержке проекта с использованием механизма КИП принимает межведомственная комиссия при Минпромторге РФ.
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финансы, антон алиханов, минпромторг, фрп, фонд развития промышленности
Экономика, Финансы, Антон Алиханов, Минпромторг, ФРП, Фонд развития промышленности
13:28 20.02.2025
 
Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП

Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования предприятий через ФРП

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность увеличения лимитов кредитования предприятий через Фонд развития промышленности (ФРП) до 3-5 миллиардов рублей с учетом высокой ставки ЦБ РФ, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Этап коммерциализации - это Фонд развития промышленности, кластерная инвестплатформа. Мы сейчас с коллегами думаем над пересмотром лимитов кредитования по ФРП. Очевидно, что мы будем поднимать его до 3 или 5 миллиардов рублей для того, чтобы как раз дать возможность реализовывать проекты с учетом высокой ставки Центробанка в таком синдицированном формате с поддержкой под 3-5% годовых", - сообщил министр на Форуме будущих технологий.
ФРП финансирует проекты предприятий из разных отраслей обрабатывающей промышленности. В 2024 году фонд предоставил более 104 миллиардов рублей льготных средств и начал финансирование 283 новых проектов промышленных предприятий. ФРП также выступает оператором кластерной инвестиционной платформы (КИП). Решение о поддержке проекта с использованием механизма КИП принимает межведомственная комиссия при Минпромторге РФ.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Минпромторг предложил маркировать отдельные виды средств пожаротушения
Вчера, 16:35
 
ЭкономикаФинансыАнтон АлихановМинпромторгФРПФонд развития промышленности
 
 
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