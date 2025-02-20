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Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП

Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП - 20.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг рассматривает увеличение лимитов кредитования через ФРП

Минпромторг РФ рассматривает возможность увеличения лимитов кредитования предприятий через Фонд развития промышленности (ФРП) до 3-5 миллиардов рублей с учетом... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:28+0300

2025-02-20T13:28+0300

2025-02-20T13:28+0300

экономика

финансы

антон алиханов

минпромторг

фрп

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность увеличения лимитов кредитования предприятий через Фонд развития промышленности (ФРП) до 3-5 миллиардов рублей с учетом высокой ставки ЦБ РФ, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Этап коммерциализации - это Фонд развития промышленности, кластерная инвестплатформа. Мы сейчас с коллегами думаем над пересмотром лимитов кредитования по ФРП. Очевидно, что мы будем поднимать его до 3 или 5 миллиардов рублей для того, чтобы как раз дать возможность реализовывать проекты с учетом высокой ставки Центробанка в таком синдицированном формате с поддержкой под 3-5% годовых", - сообщил министр на Форуме будущих технологий. ФРП финансирует проекты предприятий из разных отраслей обрабатывающей промышленности. В 2024 году фонд предоставил более 104 миллиардов рублей льготных средств и начал финансирование 283 новых проектов промышленных предприятий. ФРП также выступает оператором кластерной инвестиционной платформы (КИП). Решение о поддержке проекта с использованием механизма КИП принимает межведомственная комиссия при Минпромторге РФ.

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финансы, антон алиханов, минпромторг, фрп, фонд развития промышленности