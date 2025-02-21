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Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства
Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства
Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:33+0300
2025-02-21T19:33+0300
2025-02-21T19:33+0300
экономика
владимир путин
программа
жилищное строительство
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, сообщил Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. "В частности, президент поручил проработать следующие меры: разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.
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владимир путин, программа, жилищное строительство, ижс
Экономика, Владимир Путин, программа, жилищное строительство, ИЖС
Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства
Путин поручил разработать меры по поддержке жилищного строительства, а также ИЖС
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, сообщил Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства
"В частности, президент поручил проработать следующие меры: разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.