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Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства
Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства
Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:33+0300
2025-02-21T19:33+0300
экономика
владимир путин
программа
жилищное строительство
ижс
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, сообщил Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. "В частности, президент поручил проработать следующие меры: разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.
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владимир путин, программа, жилищное строительство, ижс
Экономика, Владимир Путин, программа, жилищное строительство, ИЖС
19:33 21.02.2025
 
Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства

Путин поручил разработать меры по поддержке жилищного строительства, а также ИЖС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, сообщил Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Новак поручил подготовить предложения по поддержке жилищного строительства
15 января, 16:16
"В частности, президент поручил проработать следующие меры: разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаВладимир Путинпрограммажилищное строительствоИЖС
 
 
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