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Трамп заявил, что Зеленский и Байден говорили неправильные вещи - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что Зеленский и Байден говорили неправильные вещи
Трамп заявил, что Зеленский и Байден говорили неправильные вещи - 22.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Зеленский и Байден говорили неправильные вещи
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Россию можно было бы легко отговорить от участия в конфликте на Украине, но Владимир Зеленский и президент США | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T00:02+0300
2025-02-22T00:02+0300
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ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Россию можно было бы легко отговорить от участия в конфликте на Украине, но Владимир Зеленский и президент США Джо Байден говорили неправильные вещи. "Каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют фейковые новости, но я говорю вам, Байден сказал неправильные вещи. Зеленский сказал неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было бы легко от этого отговорить", - заявил Трамп радиостанции Fox News. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
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россия, мировая экономика, украина, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден, fox news, нато, совбез
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, Fox News, НАТО, Совбез
00:02 22.02.2025
 
Трамп заявил, что Зеленский и Байден говорили неправильные вещи

Трамп заявил, что Россию можно было бы легко отговорить от участия в конфликте на Украине

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ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Россию можно было бы легко отговорить от участия в конфликте на Украине, но Владимир Зеленский и президент США Джо Байден говорили неправильные вещи.
"Каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют фейковые новости, но я говорю вам, Байден сказал неправильные вещи. Зеленский сказал неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было бы легко от этого отговорить", - заявил Трамп радиостанции Fox News.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампДжо БайденFox NewsНАТОСовбез
 
 
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