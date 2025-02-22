https://1prime.ru/20250222/ukraina-855157233.html

Медведев оценил отношения Трампа с украинским руководством

Медведев оценил отношения Трампа с украинским руководством - 22.02.2025, ПРАЙМ

Медведев оценил отношения Трампа с украинским руководством

Президент США Дональд Трамп и его команда не уважают руководство Украины, которое напропалую им хамит, хотя им следовало бы готовиться к скорой капитуляции,... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T11:00+0300

2025-02-22T11:00+0300

2025-02-22T11:00+0300

политика

дмитрий медведев

совбез

украина

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его команда не уважают руководство Украины, которое напропалую им хамит, хотя им следовало бы готовиться к скорой капитуляции, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.По мнению Медведева, Зеленский своими действиями не заслужил уважения ни со стороны Трампа, ни со стороны американского руководства, в том числе американского предпринимателя Илона Маска. В частности одной из причин неодобрения команды Зеленского со стороны администрации США является активная поддержка бывшего президента США Джо Байдена и его команды.Медведев считает, что это "типичная хохлобандеровская патология - считать весь мир обязанным, но при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля". Кроме того, на данный момент одним из возможных путей для киевского режима зампред Совбеза считает объявление выборов на Украине и подготовка к капитуляции."... Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250219/medvedev-855083822.html

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дмитрий медведев, совбез, украина, сша, дональд трамп, джо байден